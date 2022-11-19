演員柯震東今年憑藉《月老》獲得第24屆台北電影獎最佳男主角獎，演而優則導的他，終於推出自己初執導的《黑的教育》，《黑的教育》也在第59屆金馬獎中入圍四項大獎，柯震東也入圍最佳新導演，柯震東也有望可寫下金馬史上，首位獲得最佳新演員與最佳新導演的新紀錄。

「只有真正的兄弟，才夠資格知道彼此最見不得光的惡行。」

三位剛從高中畢業的不良少年，半夜在天台飲酒作樂，三人等價交換心中見不得光的惡行，他們喝光了一箱啤酒，第一個祕密講了、第二個祕密也講了，兩個秘密都不只壞，甚至連靈魂都壞光光了，但第三個祕密卻被嫌棄太弱了。「祕密必須等價交換，拿不出更糟糕的祕密，那就幹一件大事來交換吧。」一個荒唐的夜晚展開，在天亮之前，三個少年將經歷一場「黑的教育」。

劇中三人少年組成亮點 幕後超強團隊

《黑的教育》中的三位少年由蔡凡熙、朱軒洋、宋柏緯主演，三人組也成為電影亮點之一。睽違許久為出現的蔡凡熙也表示：「很開心因為電影再度與觀眾相見」，透過該部電影入圍《最佳男配角》講的朱軒洋則感謝這部戲帶給自身滿多成長幅度。

除了由九把刀擔任編劇之外，《黑的教育》特別找來以《月老》奪下第58屆視覺效果獎的嚴振欽，同時也入圍該次視覺效果獎，剪輯則由解孟儒和李蕙擔任。

走過風波 柯震東逆境求生

柯震東當年以《那些年，我們一起追的女孩》柯景騰一角爆紅，並以該部電影成功拿下金馬最佳新演員獎等獎項，之後陸續接下多部電影，星途一片看好，但走紅三年多的時間，2014年柯震東卻被爆出跟房祖名等人在北京吸毒遭捕，儘管事後舉行記者會公開道歉，承諾改過、承擔一切責任，演藝生涯依然受到重挫，《小時代4》的鏡頭全被刪掉，拍攝完成的《打噴嚏》也因後製問題和吸毒事件影響而延後上映，之後久久也未有新作品，兩年後的《再見瓦城》也並未為柯震東帶來機會。

2021年，柯震東電影《月老》、《金錢男孩》上映，其中《月老》票房破兩億，柯震東更是憑藉該部電影拿下台北電影節影帝，《金錢男孩》也入圍金馬最佳男主角，聲量逐漸回升。柯震東也開始執導《黑的教育》。

七年前就完成《黑的教育》劇本

柯震東更透露其實《黑的教育》劇本在七年前就完成，一開始也設定自己當導演，但當時只覺得是無稽之談，便擱置未理。直到自己愈來愈接觸影視環境和與編劇九把刀深入討論劇本後，決定拾起導演筒，「有一天可以當說故事的人也不錯。」

電影經歷兩年籌備期，柯震東除了親自參與前製會議討論美術、攝影分鏡和動作特效，也以導演身分試鏡演員，後期的剪接調光更是親力親為。他表示：「我很享受在看那個小螢幕，看演員們在裡面走位，有很巨大的成就感，比自己演得好還有成就感。」

金馬首映會後，《黑的教育》也大獲好評，柯震東有望創下首位獲得最佳新演員與最佳新導演的新紀錄。

柯震東有望寫下金馬新紀錄

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，可以看到在9月27日入圍名單公布後入圍四項大獎，包括「最佳男配角」、「最佳視覺特效」、「最佳剪輯」、「最佳新導演」的《黑的教育》引起網友熱議，當日聲量來到1,292筆，總聲量共有3,969筆。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年08月20日至2022年11月26日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『黑的教育』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註)作為本分析依據。

*註 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。