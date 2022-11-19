第59屆金馬獎將在本週六（11/19）於台北國父紀念館舉行，本屆共有457部影片角逐獎項，其中犯罪懸疑電影《罪後真相》入圍最佳男主角獎與最佳女配角獎，這也是張孝全時隔10年再度角逐金馬影帝，結局直到最後一刻還在反轉，懸疑度拉滿，讓觀眾直呼「頭皮發麻」，快跟著《網路溫度計》一起來了解這部精彩好片！

「你相信真相嗎？」 劇情懸疑滿點影迷震撼狂刷電影

《罪後真相》劇情講述七年前因謀殺女友入獄的張正義（陳昊森飾），從新秀球星淪為重刑犯，越獄後劫持過氣媒體人劉立民（張孝全飾）作為人質。

隨著大眾對該案關注度提高，劉立民為了製造話題流量，因此決定調查真相，幫張正義洗刷罪名，沒想到案情越挖越深，劉立民發現不是單純的情殺案，背後竟牽扯出財團利益糾葛，甚至連劉立民的老婆、張正義的姐姐、集團富二代都涉入其中。

這部犯罪懸疑電影《罪後真相》於2022 年 10 月 28 日上映，由陳奕甫執導、吳明憲監製，找來兩大男神張孝全、陳昊森領銜主演，在共同找尋殺人案的真相中，發現深藏的秘密，互飆演技讓觀眾看得超過癮。

許多觀眾走出影院後仍對結局的神反轉感到震撼，PTT上有不少網友為了解疑甚至二刷電影，紛紛在社群及論壇上熱議，「推罪後，真的好看」、「張孝全這一部真的很厲害」。

張孝全、方郁婷「父女檔」雙入圍！

時隔10年再度叩關金馬影帝的張孝全，這次在《罪後真相》中飾演一位油腔滑調、為了流量不擇手段的過氣新聞名嘴。這次角色的人物設定對張孝全來說相當具有挑戰，捨去偶像氣質與穩重印象，將人物嗜血霸道的性格詮釋出來。片中劉立民能言善道、妙語連珠，精湛演技加上台詞功力，讓男神張孝全再次問鼎本屆金馬最佳男主角獎。

方郁婷在《罪後真相》中飾演張孝全的女兒，相比《美國女孩》中的叛逆少女，她這次成為地道的台灣女孩，更拿掉ABC口音，形塑一位超齡的國中女孩，片中和張孝全的父女情真摯討喜。

剛在去年以《美國女孩》奪下金馬最佳新演員獎的方郁婷，今年再以《罪後真相》入圍最佳女配角獎，此次入圍更意味著她完成主、配角及新演員三項演員獎滿貫提名，現年只有16歲的方郁婷，優異的表演實力不言而喻。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以發現，《罪後真相》近三個月的熱門關鍵字，包含金馬、入圍、男主角、女配角、演技、新秀、劇本、名嘴，除了入圍兩項金馬獎受到肯定，也顯示網友對於演員們的演技及劇本內容有高討論度。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年08月20日至2022年11月17日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『罪後真相』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。