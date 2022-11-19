民進黨新竹市長候選人沈慧虹19日上午至新竹果菜市場拜票，針對國民黨對手林耕仁昨說新竹有8大弊案，甚至更多。對此，沈慧虹表示，一到選舉很多事情都走鐘，若有證據歡迎拿出來、提告，沒有證據的抹黑就是選舉奧步。

沈慧虹指出，林耕仁的說法只是凸顯他擔任議員20幾年，仍然不了解公務行政體系運作的方式與相關法規。新竹市財政並不富裕，每筆預算都要撰寫計畫，逐年向中央爭取經費，每筆預算也都受到合法監督。

前新竹市長林智堅昨也在臉書發文，反擊柯文哲批評新竹有「不可告人之事」，沈慧虹表示，從臉書的分享、留言與按讚數，看得出來市民肯定沈慧虹、林智堅和市府團隊這8年在新竹打造的政績及治理能力，也厭惡民眾黨的刻意抹黑，用仇恨言語動員。

沈慧虹表示，但很可惜，一場選舉把努力勤奮的五星市長，抹黑造謠成貪贓枉法，讓她感到非常不捨，也為市府同仁感到不平。她談及，就像過去明明是他們求才挖角，卻透過名嘴造謠她求官，她循法律途徑提告後，又說是國家機器。

沈慧虹表示，這都是民眾黨一貫的伎倆，沒有證據就抹黑公共建設，企圖利用資訊落差，讓人誤以為有弊案，而產生仇恨感，「難道仇恨就是民眾黨的新政治嗎？」希望正面選舉，不要抹煞願意為城市努力的人。

此外，民眾黨新竹市長候選人高虹安昨為死亡之握的說法跟馬英九道歉，沈慧虹表示，這不是她第一次用鄙視、輕視的語言來嘲笑別人，過去她許多爭議，這是她唯一主動道歉。由此看出她的人品，面對比她更有權勢者就很快低頭道歉，面對被她壓榨的助理，就卸責、撇清得振振有詞。