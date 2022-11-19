引頸期盼，一年一度的美濃白玉蘿蔔認股開採囉！(林雅惠)

引頸期盼，一年一度的美濃白玉蘿蔔認股開採囉！(林雅惠)

引頸期盼，一年一度的美濃白玉蘿蔔認股開採囉！從參與認股，經過1個半月的期待，在園主辛勤照顧下，終於喜迎收穫，今日在美濃福安田區舉辦「2022美濃白玉蘿蔔還有好豆季」，特別邀請國內知名大提琴家張正傑，以精湛琴藝悠揚樂聲下拉開序幕。

美濃農會自2006年與在地團體首度舉辦拔蘿蔔體驗，至今已經是第16年，更在2011年首度創立股東會制度、2016年加入毛豆採收體驗，廣受消費者好評，白玉蘿蔔種植面積近年穩定維持在250公頃左右，也為美濃秋冬帶來非常可觀的觀光經濟效益。

美濃農會表示，每年白玉蘿蔔產季一到，就會湧入大批遊客採購或親採蘿蔔，今年白玉蘿蔔種植面積約250公頃，每年藉由辦理白玉蘿蔔季活動，整合觀光行銷，並透過智慧農業的導入，串連生產到體驗活動，也讓產銷資訊更透明，成為高雄地區發展農遊體驗的最佳榜樣。

而美濃區公所為了疫後吸引更多觀光客，美濃花海今年首度結合白玉蘿蔔季活動，提早在福安里種植小規模的花海，盼民眾採收蘿蔔也欣賞花海，讓遊客提早感受春節熱鬧氣氛。

活動現場共1.7公頃，其中1公頃種植白玉蘿蔔、活動體驗場地，另外的0.7公頃由美濃區公所種植波斯菊花海，在風景優美的環境體驗拔蘿蔔的樂趣，讓遊客更能看見美濃之美、放鬆心情體驗。

美濃區農會總幹事鍾清輝表示，透過股東會活動號召民眾參與蘿蔔、毛豆採收體驗，今年邁入第12年，蘿蔔與毛豆單項作物都是每股700元，蘿蔔每股約可採收40台斤、毛豆每股約20台斤，開採日期從11月中旬延續至12中旬，今年更導入智慧農業，讓股東不只線下體驗農村樂，還可以在訂購頁面直接透過線上瀏覽，瞭解農民生產管理的紀錄。

美濃白玉蘿蔔產季正式開始，各田區也陸續開採，白玉蘿蔔及毛豆計560股，截至目前已認出約400股，認購相當踴躍，除了股東會，也有個人農場不定期上架，都可以選擇，歡迎大家歡迎到「美濃農會美濃專賣店－活動專區」（https://ec.meinong.org.tw/）訂購，或撥打美濃農會電話洽詢。