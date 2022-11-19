國民黨主席朱立倫今（19日）上午到口湖鄉陪同張麗善掃街拜票，他表示，民進黨選舉選不贏就用奧步，最近已經改名，叫「民主奧步黨」，不是抹黑就是抹紅，民主奧步黨實在很沒意思，但他相信台灣人已經覺醒了。

朱立倫說，張麗善縣政做得很好、很細心，可以說是最好的「媽媽縣長」，照顧地方所有大小事，照理說做得最好的縣長一定是高票連任，這才是民主，但民進黨現在已經找不到步，只能用奧步，不是抹黑就是抹紅。

朱立倫表示，他剛從南投過來，許淑華那裡也都是紅布條，她也被抹黑，他安慰許淑華說，沒關係，張麗善那裡保證也是很多布條，不是抹黑就抹紅。台灣頭到台灣尾，民進黨最近已經改名字了，叫做「民主奧步黨」，中央做得那麼差，民眾說民進黨到底在幹什麼，選舉選不贏人，他們現在想要贏就用奧步。

朱立倫說，民主奧步黨實在很沒意思，但是他相信台灣人已經覺醒了，民主就是要投給最好的張麗善，1126挺善良，投給最讚、做得最好、最善良的人，他也會把張麗善拚到底、不怕抹黑抹紅的精神，告訴台灣其他縣市，像張麗善一樣堅強起來。

他說，昨天去盧秀燕那裡，盧也說她選舉30年沒有遇過這麼多的抹黑，民進黨就是奧步黨沒辦法，大家堅強起來，拚民主就是要拚到贏。

張麗善表示，希望全競選風氣能夠提升，打一場優質的選戰，國民黨一直秉持這樣的精神，民進黨現在抹黑抹紅的招數很多，希望選民用理性智慧去判斷，這幾年現任縣市長是如何耕耘，腳踏實地努力，希望大家不要受錯誤的訊息去抹造謠所影響，應該檢視這幾年來所有的縣市長，他們是如何耕耘地方、如何帶領進步的方向，雲林縣是朝向進步改善的方向在努力。