明尼蘇達雙城重新出發，宣布改換新隊徽，不過這個新隊徽未免令人傻眼，因為看上去幾乎沒變。球迷不禁在網路大肆嘲笑，還有人用「小畫家」當場拿了舊logd來改，也就是幾分鐘就改完了。雙城打出來的口號是「啟發自過去，打造給將來。」

雙城的logo設計簡潔，就是兩個英文字母T與C的組合，取自雙城（Twin Cities）的縮寫。新舊隊徽的差別，主要是T字的邊角部分被改得比較平順，邊緣的藍線也被去除，C字的部分幾乎沒變，唯獨顏色變鮮豔了。網友揶揄像當年「日本改國旗」，日本在1999年頒布《國旗國歌法》，除了長寬比例微調，紅色日之丸顏色濃淡改變，一般人很難察覺有何不同。

成軍於1901年的雙城已有122年歷史，起初稱為華盛頓參議員隊。他們曾是一支很重要的球隊，美國總統歷來都會去主場開球，直到1961年球季搬去明尼蘇達州。現存的華盛頓國民隊則是蒙特婁博覽會隊在2005年改遷過來的。

雙城主場「標靶球場」位於明尼蘇達州最大城市明尼亞波利斯，當地加上聖保羅被合稱為「雙城」。2021年4月底的例行賽，「海嘯哥」林子偉被雙城派上場代守，成為雙城隊史首位台灣球員，但稍後就將他釋出，只打了1場比賽。