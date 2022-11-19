國境終於解封，民眾都迫不及待想要趁年底去國外旅行，而且航空公司也開始紛紛推出下殺機票搶客，讓不少消費者都已經訂好出國行程，但久違近3年不能出國的時間，想必不少旅客都對於出國旅行有點生疏了，因此此次將推薦六大旅行APP，讓大家能輕鬆在外地旅遊之餘，還特別挑選了三大國人最愛的旅遊地點，推薦必備APP及最近到訪當地需要注意的地方，一機在手即能簡單旅行。

說到台灣人最愛去的國家，非日本莫屬，而去日本現在首要的，就是先去全新的Visit Japan Web提前辦理入境日本的手續，旅客可在網站預先填寫好所有入境所需要的資料，不管是入國審查、海關申報及檢疫的文件，都不用再在現場手忙腳亂的手寫資料，到達時只要出示QR Code就能入境，同時還支援登入後下載離線版APP，就算手機沒有網路也能順利通關。

韓國也是台灣民眾非常喜歡去旅遊的國家，而去韓國必備的APP就非韓巢莫屬，其支援中文配合韓文的地圖，方便使用者辨別地點或店家，能提供詳細的交通資訊，像怎麼搭車、車資等資料，還有韓國當地的行程推薦、規劃功能，更有不少可以在當地使用的優惠券，可說是去韓國最完整的幫手，同時民眾也能考慮下載Naver Map，可是韓國當地的Google Map，要看地圖移動時就相當方便，特別是較不在市區的地方，可是比Google Map更能精準導航。

Visit Japan Web（翻攝手機APP）

東南亞向來也是不少國人愛去的地方，不少民眾都想去享受一下異國美食與享受海島風情，不過因為東南亞不少景點都遠離市區，不熟悉當地交通，又怕是語言不通無法問路或搭南，這時候就必須下載東南亞最常用的Grab，其像Uber一樣，能夠提供叫車的服務，也能綁定台灣的信用卡，免現金交易，同時透過APP還能叫外送美食，不過建議使用者提早下載好APP，因為其需要以手機號碼收取認證訊息，才能方便進行登記與綁定服務，設定時也要以手動輸入目的地，因為在不同國家也會有不同更多的服務。

韓巢（翻攝手機APP）

韓巢（翻攝手機APP）

Grab（翻攝手機APP）