國境終於解封，民眾都迫不及待想要趁年底去國外旅行，而且航空公司也開始紛紛推出下殺機票搶客，讓不少消費者都已經訂好出國行程，但久違近3年不能出國的時間，想必不少旅客都對於出國旅行有點生疏了，因此此次將推薦六大旅行APP，讓大家能輕鬆在外地旅遊之餘，還特別挑選了三大國人最愛的旅遊地點，推薦必備APP及最近到訪當地需要注意的地方，一機在手即能簡單旅行。

到外地旅遊購物時，相信不少民眾最頭痛的，當然是算匯率價格的時候，因此手機上必備的當然就是可以直接換算匯率的APP，而此次就推薦Currency APP，使用者可把常用的貨幣加入欄中，也能隨著個人去不同地方時，調整貨幣排列的順序以方便觀看，而且就算未付費版的廣告也比較少，出國時購物隨時換算就最方便。

不管是國內外出遊，就連一般出門也好，不少人都已經習慣以手機中的地圖導航，而說到地圖當然少不了Google Map，而出遊時最實用的功能，莫過於從出發前到回程時都能使用，在出發前使用者可先把想去的地方直接標記儲存起來，更能以個人喜好分別儲存在自訂的清單中，像與朋友出遊時，還能開一個新的清單，然後與朋友一起編輯儲存的地點，方便共同規劃行程；假如怕到的地方沒有網路，還能先選擇目的地後，再按右上角的按鍵，並下載離線地圖，這樣就更不怕迷路了。

Currency（翻攝手機APP）

Currency（翻攝手機APP）

Google Map（翻攝手機APP）

Google Map（翻攝手機APP）

出國除了需要機票以外，當然還需要預訂飯台，而記者就推薦可以先使用HotelsCombined之類的飯店比價平台，首先先搜尋目的地與時間，再加上價格、地區等需求去搜索，即能看到各大訂房平台的價格，而且也能用地圖直接以地點來挑選飯店，但建議假如看到喜歡的飯店時，點進去後先留在APP中打開，另外再打開該APP比較獨家優惠，才能看到最划算價格，而且像agoda等網站都會有特定的信用卡優惠，又或是Visa或Master Card的獨家折扣，可以先多比價格再下手。

HotelsCombined（翻攝手機APP）

現代人手機網絡不離身，因此出遊時買好當地的Sim卡就相當重要，而現在最受歡迎的莫過於Klook、KKday兩大票券平台，消費者可決定選只要網路或配備電話號碼的Sim卡，再在平台上搜尋與比價，而且現在因iPhone及Google Pixel的新機型都支援eSIM的服務，當在平台上買好eSIM、到當地時，免換卡、直接在手機設定上開通即可，不必再怕沒帶針而換不到卡，更可避免原本的Sim卡遺失，同時平台上也有不少當地體驗行程、樂園票券等供消費者提供選購，先買好到現場即可使用，不過也提醒消費者，像東京迪士尼等票券的價格，會隨匯率而改變，所以可以看好時機就預先訂起來。

現在後疫情時代加上剛解封開關，大家都搶著出國之下，機票也比過程貴上不少，因此想要最划算買到機票，當然就需要機票比價APP的Skyscanner，其含括了廉航、內陸機票及一般航空的機票，使用者還能以個人最理想的時間，像早去晚回的時間、飛行時間長度等條件，去篩選最便宜、最適合個人時間的機票，但要提醒消費者當訂購機票的時候，記得要注意如果是國外平台，就需要多付國外刷卡手續費，如果是廉航的話，也要注意是否有含寄運行李，需要的話預先加購會更划算。

Klook（翻攝手機APP）

Klook（翻攝手機APP）

KKday（翻攝手機APP）

KKday（翻攝手機APP）

不少人因為太久沒有出國，所以也會把握這次3年來首出關的機會，想要去更不一樣的地方，但在找行程或飯店的時候，都會比較沒有頭緒到底要去哪裡，或訂什麼飯店比較好，而Tripadvisor正好就可以讓使用者看世界各地的旅客，推薦當地的旅遊行程、景點、餐廳，甚至可以參考別人的行程，再在APP中規劃好自己的旅途，重點還能看到實際遊客拍的真實照片，像飯店及季節景點就尤其重要，不再怕被Instagram上的網美照騙去現場，導致現實與理想環境不一樣。

Skyscanner（翻攝手機APP）

Skyscanner（翻攝手機APP）

Tripadvisor（翻攝手機APP）