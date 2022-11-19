台北市議員應曉薇上月踢爆誠品生活公司取得台北車站K區地下街經營權後提前解約，「借屍還魂」以100％持有的另一家公司投標，月租金從826萬元砍半。應曉薇今批評，市府明顯有縱容圖利之嫌，恐成大巨蛋翻版，將於近日告發。北市市場處說，目前仍在確認相關法源，將待中央函釋結果，依照法制作業程序處理。

對於誠品企圖重回K區地下街，市長柯文哲上月表示，每一條似乎都合法，最後看起來卻怪怪的，坦言「這叫法律漏洞」，會找法務局、產業局討論。北市市場處則表示，將請主管機關經濟部函釋。

應曉薇說明，北市市場處以受COVID-19疫情影響為由，於2020年至2021年間分別給予誠品生活公司50％及75％之減租，合計減免租金達7277萬3251元，其後誠品再以相同理由申請提前解約，市場處竟同意於今年9月8日解約，再退還誠品6成的履約保證金1982萬4000元。

應曉薇表示，雙方解約後，市場處又與誠品簽訂K區地下街租賃短約，租期自今年9月9日至12月31日，租金從每月826萬元驟降為409萬元，讓誠品再以低於原租金50％繼續經營4個月，她批評，市場處置市民權益不顧，任由誠品吃乾抹淨。

應曉薇說，更誇張的是，誠品已一再向市場處明確表達會再度參與投標，市場處也公開回應「誠品」不能再參與投標，但「台北車站K區地下街商場」重新招標後，誠品生活公司即借用其關係企業「台詮公司」名義投標。

她質疑，台詮公司的負責人為陳怡林，同時是誠品集團法務長，並多達3次親自代表誠品與市場處主管進行履約保證金之調解，市場處竟以不知台詮是誠品生活的關係企業為由，通過台詮的資格審查。

應曉薇批評，台北市前財政局長李述德因與遠雄集團議約「大巨蛋」案，被控圖利廠商30億元，法院判李述德有期徒刑9年、褫奪公權5年，而市場處未能維護市民權益，一再讓步、丟盔棄甲，對誠品「左手解約、右手簽約」睜一隻眼閉一隻眼，明顯有縱容圖利之嫌，恐成為大巨蛋翻版，她預告將於近日檢具相關資料向檢調機關依法告發，以維公益及全體市民福祉。

市場處主秘高振翔表示，目前仍在確認相關法源，針對台詮是否為誠品生活的關係企業的疑義，先前已函詢經濟部，但經濟部對於關係企業的回覆不夠明確，市場處無從判斷起，因此再度發函。尊重議員提告的權利，將待中央函釋結果，依照法制作業程序處理。