九合一大選倒數7天，民進黨台北市長候選人陳時中舉行「海內外學術界」後援會誓師大會，蔡英文總統也出席站台輔選。蔡英文致詞仍主打「國際都在看」、「全世界都在看台灣對民主自由的決心」，也強調總統拚外交、但需要地方首長的配合；蔡英文話鋒一轉再表示，陳時中有能力、有肩膀、有國際觀，是最適合當台北市長的人選。

蔡英文上台致詞時，底下觀眾氣氛熱烈，還有人尖叫。蔡英文一開場就說，「大家都是學術界的好朋友，但聽到有人尖叫，這在學術界比較少看到」，語畢也引起哄堂大笑。蔡英文呼籲大家出門票投陳時中，她也表示這次北市選舉不只關係台北，也關係著台灣未來，蔡英文在此時停頓想要聽眾拍手，但學者們可能沒意會，蔡英文還喊拍手一下，觀眾才拍手。蔡英文也說，作為選舉聽眾你們還需要精進，也引發全場大笑。

蔡英文說，在場學者們來自學界，陳時中來自醫界，雖在不同領域耕耘，但有共同的目標使命，為下一個世代奠定穩定基礎。蔡英文說，地方選舉跟國家發展有很大的關係，國際情勢變化非常快，這次選舉不只關乎地方，全世界也在看台灣人民的決定、對民主自由的決心；身為總統，要守護國家主權、守護國家安全，也需要地方首長一起配合；民防強國防會更強，陳時中是唯一對民防有清楚掌握，且能清楚規劃的指揮官，他有能力、有肩膀、有國際觀，是最適合當台北市長的人選。

蔡英文說，陳時中過去兩年多帶著防疫團隊度過百年大疫、帶著衛福部把長照幼托做得更好；30多年來投身公共事務、口腔衛生教育、牙醫改革、讓牙醫變成有尊嚴職業，從二代健保到這次防疫 他不一定每個政策關鍵，但一定「是責任來我就扛」。