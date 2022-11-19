謝龍介妻子李佳芬剛好路過要去民宿。（曹婷婷攝）

謝龍介夫婦經營的「PARK 239」。（曹婷婷攝）

民進黨台南市議員候選人蔡筱薇、周嘉韋、朱正軒今天上午聯手踢爆國民黨台南市長候選人謝龍介夫婦於北區公園路承租低價國有地蓋高檔民宿卻未申報，假日1天收入可抵1年租金，3人說，尊重謝龍介夫妻經營民宿推廣觀光，但自居清廉的謝龍介經營民宿卻沒列入事業投資申報，是忘了還是擔心承租低價國有地開高檔民宿手段被公開？呼籲謝龍介說清楚。

3人今天在民宿對面開記者會前，剛好謝龍介妻子李佳芬要去民宿等客人退房，李佳芬說，民宿去年4月營業，合法經營，是向國有財產局承租土地。謝龍介隨後也回應，根據財政部規定，在符合客房數5間以下，客房總面積不超過150平方公尺以下，未僱用員工、自行經營，且與所有人戶籍同處下，民宿可視為家庭副業，得免辦營業登記、免徵營業稅，一切合法，無不可告人處。

他也說，承租國有地、取得建物過程一切合法，並依規定每年繳交土地租金，甚至獲台南市政府評鑑為優良民宿。他提到，配合台南推展觀光而經營民宿，疫情以來，民宿經營不易，還被扣上「暴利」大帽子，情何以堪？

東區市議員蔡筱薇指出，同黨市議員候選人林依婷在檢視謝龍介財產申報資料時，發現謝龍介夫妻戶籍地在不同住所，查出知名民宿Park239經營者為李佳芬，租用低價國有地開高檔民宿，「投資眼光特別好」。

中西、北區市議員候選人周嘉韋說，該建物為民國44年興造，符合台南老屋民宿的認定，也是合法民宿，問題在於取得該建物的成本過低，以及租金與收益比例過高，說是暴利也不為過。

周嘉韋說，該建物是李佳芬於2016年以100萬元購入，然而土地租金經公式計算，1年僅3萬6480元，準時繳租可享租金半價，1年下租金約1萬8000元。而該棟民宿周六單日如客滿，收入可超過2萬元，等於一天賺到一整年租金，「謝龍介說自己買不起房，實在是太謙虛了。」

永康區市議員候選人朱正軒說，謝龍介議會出席率26％，問政表現失格但投資眼光更勝一般投資客，投資客買賣的是私人地，謝龍介夫妻卻可承租國有地，可能心思都在投資房地產，因此被議會監督聯盟等公民團體打上不及格標籤。