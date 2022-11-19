台東縣環保團體今天辦理反焚化爐遊行。（莊哲權攝）

台東焚化爐即將啟用，環保團體擔心環境受汙染，數十名環保人士及居民19日走上街頭，表達「反焚化爐救台灣」訴求，台東縣政府環保局回應，台東廠是目前全台灣大型垃圾焚化廠中最嚴格標準。

近百名環保人士及居民，今天上持 寫有「反焚化爐救台灣」、「搶救台東釋迦、荖葉」白布條走上街頭，包括前台東市長賴坤成，環保聯盟台東分會成員劉炯錫、廖秋娥教授以及縣議員候選人陳允萍、台東市代表候選人陳金溪到場聲援，警方也大陣仗在各街頭維護秩序。

台東環盟表示，焚化爐的戴奧辛與重金屬排放，1年只檢測1至2次，無法代表1年300多天的汙染狀況。面對垃圾問題不是只有焚化一途，

日本上勝町於2000年開始大力堆動細分類回收，2003年發表零垃圾宣言，當年度回收率即高達8成，並維持到現在，並因此成為知名觀光景點。

廖秋娥指出，在起爐階段，當爐溫還不夠高時，充滿粉塵的廢棄必須旁通袋式集塵器，導致半天的起爐過程，戴奧辛排放量相當於數月正常排放量；有毒底渣會拿去鋪路填管溝，環境生態、居民健康、農業與觀光都將受害。

台東縣政府環保局回應，焚化廠依「廢棄物焚化爐戴奧辛管制及排放標準」規定檢測戴奧辛，並於前年環評中就主動以更嚴格的標準，強化控管汙染物排放標準，台東縣焚化廠也是目前全台灣大型垃圾焚化廠中最嚴格標準。