味全龍捕手劉時豪今年符合自由球員（FA）資格，不過他表示，自己的意願是傾向留下，「不想要換來換去，也熟悉這裡的一切，也會就長遠性來思考，不過最後還是會再跟經紀人討論，但留在這邊的機會比較大。」

今年中職FA首度採用分級制，劉時豪屬於B級，轉隊費據悉不到200萬，加上年齡又僅31歲，讓他成為自由市場上的熱門人選。

今天劉時豪出席球迷會時被問到是否提出FA的想法，他說：「應該是不太會，但還要跟經紀人做討論。」劉時豪坦言，得知自己今年就取得FA資格感到有些意外，「那時候是好友洪聖欽跟我講，因為自己後來出賽數變很少，沒想到今年就可以，因為我其實不太在意這個東西。」

劉時豪認為，取得FA資格應該是每個球員的夢想，但還是要為了長遠考量，「我自己傾向留下，不想要換來換去，我知道如果我提出應該會有人對我有興趣，但留在這邊我覺得還有很多挑戰性，想看一下年輕球隊第3年能打成怎樣，雖然我已經31歲但也是把自己當作年輕人，再去面對、挑戰一次。」

日前味全球團已與劉時豪經紀公司開始談約，自己也都有把想法表達給經紀人。劉時豪在2020年擴編選秀被龍隊挑走，當時味全付了750萬元給樂天桃猿，若劉時豪宣告FA，最後又由桃猿網羅，桃猿只要付不到200萬元轉隊費。