每個行業都有不同的壓力，一名大學剛畢業的女網友對採購工作感興趣，但她個性內向且零經驗，上網詢問網友採購工作內容、環境及薪資等，貼文釣出不少有經驗的網友勸她不要入這行，還稱採購是「史上最煩人的工作之一」。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，大學剛畢業，最近在人力銀行網站找工作，發現採購人員和採購助理2個職缺符合她的目標。原PO表示，對採購工作很有興趣，但自己個性較害羞，再加上沒有相關經驗，她問網友工作內容、環境、未來發展、長期薪資及加班狀況，以及是否零經驗就只能投採購助理的職缺。

疑問曝光，網友紛紛解答，「快逃！史上最煩人的工作之一就是採購，是最快得躁鬱症的職業，會遭到廠商、客戶、老闆三面夾擊」、「心很累，若要練習手腕可以考慮」、「採購這個職位可以學到很多，但壓力也很大， 同時要面對主管、經理、物控、廠商、會計， 要當他們之間的橋樑負責溝通， 加班要看公司的業務量」。

留言中也有人說個性內向、不善溝通、不懂隨機應變，不建議入採購這行，所承受的壓力會比別人更大，但也有人說，做久了就能駕輕就熟，很多進度也能輕鬆掌握，壓力雖大，但看到績效獎金和年終就覺得努力值得，「我年資6年，年薪約80至90萬，市場熱時還會破百」。