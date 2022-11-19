國民黨新竹市長候選人林耕仁今早臨時增加行程，下午將與前高雄市長韓國瑜、國民黨主席朱立倫合體。林耕仁表示，他感謝朱立倫、韓國瑜多次來新竹站台，兩位重量級國民黨人士和他站在一起，就是象徵國民黨團結一心，唯一支持正藍軍林耕仁，也代表過去的謠言是分化藍軍的伎倆，不會得逞。

選前黃金周末，林耕仁把握最後機會衝刺，與議員蕭志潔、議員候選人吳旭豐車隊掃街，展謝母雞氣勢。林耕仁表示，這是決定新竹未來的關鍵選舉，過去因為執政黨治理無方讓城市蹉跎8年，他強調，未來市政要以人為本，回歸市民需求，才能成為長治久安的宜居城市。

林耕仁也強調，國民黨開大門走大路，林耕仁務實做事、憑良心做事，要用正直、誠懇、勤奮的精神尋求支持，國民黨會與市民站在一起，為下一代而戰、為新竹的未來而戰！

針對近來網路上瘋傳一些關於藍白陣營的耳語，林耕仁嚴正表示，市黨部昨已駁斥相關訊息是謠言、純屬捏造，且分化藍營支持者的意圖非常明顯，競總昨也發聲明駁斥是不實訊息，呼籲支持者堅定齊心。

此外，最近提出市政弊端，而民進黨對手沈慧虹則說預算編列都由議員監督、議會通過，對手選前才影射有問題。林耕仁則回應，沈慧虹的說法完全是推卸責任、沒有首長擔當，讓他非常訝異。

林耕仁說，預算如何執行運用，完全是市政府的權責，無論是棒球場從3.5億元增加到12億元，還是新竹大車站從50億元增加至104億元，林智堅、沈慧虹「落跑二人組」慣用不斷增加預算的方式，規避議會監督，預算三級跳，完全是一意孤行，根本把市民當塑膠。