國民黨桃園市長候選人張善政（中）喊話要將桃園沿海打造成「台版夏威夷」珍珠海岸，吸引觀光客。（蔡明亘攝）

國民黨桃園市長候選人張善政與永安漁港漁市內攤商合影。（蔡明亘攝）

國民黨桃園市長候選人張善政今早赴新屋永安漁港掃街，和漁市內攤商與民眾熱情握手懇託，下午將赴竹圍漁港拜票，一天連跑桃園2大漁港，張善政也分享沿海觀光規畫，喊話要開發沿海4區打造「珍珠海岸」，結合特色生態環境，整合成吸引觀光客來遊玩的「台版夏威夷」。

張善政表示，對於蘆竹、大園、觀音到新屋區的觀光開發，有非常完整的規畫，要將桃園沿海打造成珍珠海岸，結合竹圍與永安漁港，以及獨具特色的生態地景包括藻礁、沙丘、濕地與石滬等，未來經過整理與開發後，盼能成為吸引遊客前來的台版夏威夷觀光景點。

今晚國民黨將集結「北北基桃竹竹苗」7縣市首長候選人在桃園團結大造勢，張善政說，北北基桃是工商繁榮的生活圈，桃竹苗是產業廊帶，桃園剛好是中間關鍵區位，向北可協助北北基桃發展、向南可把產業廊帶發展更完整，所以桃園未來發展真的不可限量、非常關鍵。

投票日將至，各陣營開始最後衝刺，張善政也提到，最後階段會透過戰車掃街，以最有效的方式與基層民眾零距離接觸。此外，提及行政院長蘇貞昌今又來桃園替民進黨桃園市長候選人鄭運鵬站台輔選，是否有拚場較勁意味？張善政則說，根本不知蘇貞昌今天行程是什麼。