游錫堃、林佳龍今天首度在板橋合體。（李奇叡攝）

九合一大選來到選前黃金周，立法院長游錫堃展開連3日輔選民進黨新北市長候選人林佳龍的行程，2人今天首度在板橋合體，立委羅致政、議員戴瑋姍、黃俊哲、議員候選人石一佑、黃淑君、山田摩衣也到場陪同，進行車隊掃街。林佳龍說，感謝游錫堃一連3天陪同車隊掃街，8年前游錫堃的選戰說明了投票率高低是成敗關鍵，盼大家能夠踴躍投票；游錫堃也說，若林佳龍當新北市長，可望把雙北變成「雙蛋黃」，讓新北脫胎換骨。

游錫堃說，新北可以說是他的第二故鄉，因為他離開宜蘭第一個去的地方就是板橋，1972年他在板橋上班，對新北非常關心。林佳龍表示，新北17年都在國民黨執政，很多之前很好的民進黨市長候選人政見

都無緣實現，包括游錫堃提到的老舊危樓都更重建，一坪換一坪，十坪換十坪，這部分就交由他來實現。

林佳龍強調，自己會一個人兼顧前三棒，從蔡英文總統、到游錫堃院長以及行政院長蘇貞昌在參選新北市長的證件，他都會來落實，「與其投給一個半年的市長，希望能夠給佳龍機會，為市民來拚這一任，四年把過去三屆沒做到的事情，追趕實現」。

游錫堃說，自己在2014年提了很多好的政見，可是新北8年來看起來好像沒什麼進步，不過林佳龍有很多經驗，包含行政院、台中市、留學美國，還領導智庫，如果他能夠當新北市長，可望改變雙北以台北為蛋黃區的生態，把雙北變成「雙蛋黃」，如果能夠做到這樣，那新北會脫胎換骨，進步看的見，新北市民過更好的生活。

至於對手新北市長侯友宜今天前往彰化輔選，林佳龍表示，侯友宜想要選總統是「國人皆知」，侯也利用選市長的時間在布局、造勢，「這個對新北市民很不公平」。

林佳龍表示，侯友宜若選上市長，又準備落跑去選總統，只差半年時間就要投入初選，一年投入大選，「這個對於新北市民來講，只是他權力階梯要往上爬的踏板，做了12年也做得不好，讓新北市走下坡，這樣子又再求市民給他一任，又要落跑，沒有當選的正當性」。林佳龍說，這也是為什麼很多新北市民覺得不需要浪費這票，甚至有人訴求拒投半年市長。

林佳龍強調，自己是承諾一定做好做滿，也有新的市政願景，但侯友宜竟然說他如果選上市長去選總統，那誰來當市長接棒都可以繼續做他的政策，「我覺得這是不負責任的說法，基本上這就是吃碗內、看碗外，一個人要占兩個位子，市政一定會空轉」。