中共中央政治局委員、中央政法委書記陳文清16日至18日在陝西西安、延安、渭南調研，與基層法院、檢察院、公安、國家安全、司法行政機關幹警一起深入學習中共二十大精神，研究貫徹落實舉措。陳文清指出，學習宣傳貫徹二十大精神，是當前和今後一個時期政法機關的首要政治任務。要深刻把握政法機關使命任務，全面貫徹落實好二十大作出的重大決策部署。

在延安，陳文清瞻仰延安革命紀念地，參觀中央社會部、陝甘寧邊區高等法院舊址。他強調，要深入學習貫徹二十大精神，深入學習貫徹總書記習近平在瞻仰延安革命紀念地、在考察陝西時的重要講話精神，弘揚建黨精神和延安精神，從黨的歷史中總結經驗、汲取養分，永保政法戰線堅定正確的政治方向，以實際行動捍衛兩個確立，做到兩個維護。要牢記「政法姓黨是政法機關永遠不變的根和魂」，始終堅持黨對政法工作的絕對領導。要傳承延安時期政法工作形成的一系列好傳統、好做法，牢記黨的根本宗旨，把屁股端端地坐在老百姓的這一面，全心全意為人民服務，把以人民為中心的發展思想貫徹到政法工作之中，讓人民群眾在每一個司法案件中感受到公平正義。

在政法基層單位，陳文清瞭解政法機關學習貫徹落實二十大精神情況，就謀劃明年和今後一個時期政法工作聽取意見建議。他要求，要堅定不移貫徹落實習近平法治思想，堅持全面依法治國，推進法治中國建設，解放思想、實事求是，深化政法領域改革創新。要堅定不移貫徹落實總體國家安全觀，發揚鬥爭精神、提高鬥爭本領，堅決戰勝前進道路上的一切風險挑戰，堅定維護國家政權安全、制度安全、意識形態安全。要堅定不移貫徹落實平安中國建設重大部署，推動完善社會治理體系，提高公共安全治理水準，切實維護社會大局穩定。要堅定不移貫徹落實全面從嚴治黨戰略部署，從嚴管理、關心厚愛政法隊伍，鍛造過硬政法鐵軍。