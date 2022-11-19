民進黨台北市長候選人陳時中近日掃街拜票，不時會遇到被嗆的情形。國民黨台北市議員候選人高揚凱認為，陳時中目前接受到的，就是台北市民真正的民意，「睿智的台北市民，一路忍耐，終於在選前不忍了，所有的民怨遍地開花，對民進黨進行反撲」。

高揚凱昨(18)日在臉書提及，陳時中到綠營票倉士林掃街，因為宣傳車擋道，慘遭騎士按喇叭嗆聲。高揚凱認為，台灣人是非常和善可愛且熱情的，就算不支持一個候選人，在沒有刻意操作的前提下，也很難會那麼直接的去對一個政治人物表達心中的不滿。高揚凱說陳時中目前接受到的，就是台北市民真正的民意。

高揚凱直言，台北市民不接受一個落跑指揮官、不接受民進黨把台北市當成防疫破口、台北市民想要高端的真相、想要疫苗的真相、想要聽到民進黨親口對3+11防疫政策錯誤，真心的道歉。然而，這些不僅台北市民等不到，全台灣的選民都等不到。不僅如此，陳時中參選後，一開始就用酒吧、夜店、偷窺、親耳，各種輕蔑荒謬的方式來進行自我宣傳，高揚凱認為，這個行為本身就暗示台北市民，陳時中團隊把台北市當成一個玩樂、飲酒甚至是縱情聲色的遊樂場。

高揚凱指出，這不是台北市民想要的未來，更不應該是一個引領台灣、放眼國際的城市，應該有的未來。所以，睿智的台北市民，一路忍耐，終於在選前不忍了，所有的民怨遍地開花，對民進黨進行反撲。不過高揚凱認為，從民進黨到陳時中，依然不知反省，天天用幹話佔據版面，用嘻皮笑臉的方式回應選民的質疑。高揚凱痛批這種行為，不僅只是踐踏台北市民對於這個城市的希望，更是對民主政治最嚴重的傷害。

高揚凱直言，打著抗中保台，已經執政六年全面權貴化、黑金化的民進黨，是聽不見老百姓的嘆息聲的。他說選舉造勢總有結束的一天，但對於一座城市懷抱著的遠大夢想；對於民主政治價值的維護；對於中華民國未來的無限想像，都不能被選舉所限制，都應該有更優秀、更無私、更願意俯身傾聽民意的政治人物，出來為國家找方向，來為人民服務。