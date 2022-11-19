型男主廚詹姆士與范乙霏（Albee）為宣傳音樂舞台劇《摘心米其林》，日前上炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒（Sandy）主持公視《36題愛上你》，詹姆士從小就有極佳的烹飪天賦，在節目中分享從餐飲業跨足演藝圈經過，竟還自曝當時根本不認識鼎鼎大名的「阿基師」。

詹姆士吐露原先不想從事餐飲業，是因為國三時家裡開串燒店，表示晚上大家回到家是休息，他回到家要去店裡面幫忙，「我要一直準備，要備料、洗碗、切菜，然後要忙到大概10點半。」

他回憶退伍後到溫哥華念書，出發到機場前還特地回餐廳對著烤台說「你放心，我不會再回來」，詹姆士激動直說：「從我國三一直到連我當兵放假回來都要幫忙，所以我多恨那個台。」引起炎亞綸大笑說「跟烤台拗什麼氣啊。」

詹姆士因主持《型男大主廚》從餐飲業跨足演藝圈，他當初拒絕過節目的主持邀約，「因為那時候我覺得來跟我對稿的這個執行製作，我不認為他對食物是有熱情的。」

但是節目方不斷熱情邀約，還說找了非常有名的廚師「阿基師」，沒想到詹姆士聽反問「誰是阿基師」？讓Sandy驚訝直呼「這個真的會被剪預告啦。」詹姆士立刻解釋：「我都在國外，我根本不認識他。」笑翻現場觀眾。