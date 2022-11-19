金寧社福館鄰近於規劃中之西半島醫療專區，未來將提供當地鄉親友善的社會福利環境(圖／金寧鄉公所提供)

金寧社福館未來將打造為3層樓建築之「老幼共托」的多元複合式社會福利館，預計於113年完工(圖／金寧鄉公所提供)

總工程款耗資近2億元的「金門縣金寧綜合社會福利館」於今(19)日上午在縣長楊鎮浯主持下舉行開工動土祈福典禮，未來將打造為3層樓建築之「老幼共托」的多元複合式社會福利館，預計於113年完工。

縣府社會處表示，金寧社福館預定建置於鎮西段13、14、16地號土地上，鄰近於規劃中之西半島醫療專區，未來將提供當地鄉親友善的社會福利環境，提供長幼、全齡的福利與照顧服務，以及身心障礙人士之所需溫馨服務。

社會處指出，金寧社福館內樓層將其規劃為1樓社區服務中心及服務大廳，主要提供老人共餐服務及辦理社區活動服務；2樓兒童社區公共托育主要提供0-2歲嬰幼兒托育服務，為打造友善利於生育、養育之環境；3樓為身心障礙者活動中心與輔具功能室，主要提供多元友善身心障礙照顧服務設施、身障體適能服務中心及多功能活動空間。

該館使用土地面積共2935.54平方公尺，工程預算逐年編列，總計需新臺幣1億9329萬6440元，本案工程委託陳勝川建築師事務所規劃設計及監造，本館預計興建3層樓，樓地板面積使用2824.74平方公尺(一樓使用土地面積894.41平方公尺，二樓使用土地面積922.43平方公尺；三樓使用土地面積922.43平方公尺)，建築工程由金日新營造股份有限公司承攬，工期600個工作天，預計於113年完工。

縣長楊鎮浯致詞時表示，「老幼共托，社區共榮」是縣府社會福利的主軸之一，縣府近年來積極推動辦理之各項社會福利服務，妥善運用社福預算整合社福服務，打造托嬰托育資源服務中心、營造友善利生育、照顧環境及老年共餐、舉辦社區活動各項之服務。

縣府表示，金門縣已邁入高齡社會，除推動等服務外，針對更廣大長者，縣府亦積極爭取衛生福利部前瞻預算，針對托嬰與托育資源中心布建，挹注金寧社福館補助托嬰中心及托育資源中心新建費各1238萬7000元，計新台幣2477萬4000元整。

根據天下雜誌在2022年9月20日的文章公布「2022幸福城市調查」，金門縣在非六都的「社福力」項目評比中上拿下第1名，近年縣府致力於完善在地化長輩照護服務，多元友善身心照障礙者照顧服務，佈建幼兒托嬰托育資源服務等各項便民資源，獲得縣民支持。未來縣府也會秉持共榮多元社福照顧政策精神，持續拓展社福資源與服務，提供鄉親更多社會福利服務。

社會處長董燊表示，縣府相當重視長幼與多元照顧服務，該館設置為多元複合式社會福利館，讓更多年輕家長願意生養，也期望當地長者能獲得營養餐食、健康促進及體適能服務與課程，在康安老友善環境下安享晚年。而縣府也將竭盡所能把各項社福工作做得更好，發揮最大的社會福利效益，讓金門持續保持更具「社福力」得幸福城市。