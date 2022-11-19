民進黨台北市長候選人陳時中遭爆選前急售高雄豪宅、轉手獲利千萬，其競總強調非炒房，是退休規畫才買，沒預料到留任台北，故未積極買賣。國民黨桃園市長候選人張善政表示，民進黨說一套做一套，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬也一樣，雖喊抗中保台，又有管道賺人民幣，才被稱為「中國鵬」，雙標到沒極限的地步。

陳時中昨遭爆曾赴陸醫學交流，還和共產黨高層晚宴，張善政昨說，雖兩岸交流很正常，但陳曾忽略兩岸交流必要，阻擋BNT，簡直是「中國鵬2.0」。豈料隔不到一天，又爆出選前賣屋、轉手獲利爭議，引起質疑聲浪，是否打著居住正義名號，另方面又在賣豪宅賺錢。

張善政表示，民進黨就是說一套做一套，陳時中一方面談居住正義，另方面又在南部賣豪宅，和鄭運鵬一樣，一邊說要抗中保台，另一邊又有管道賺人民幣，所以大家才會知道他的新稱號就是「中國鵬」。

張善政說，桃園市長鄭文燦雖強調清廉，但也被爆出團隊高官涉嫌不法事情，令他想起前陣子財產申報公開時，民進黨把他父母在新北三芝持分僅半坪的塔位說是在炒地皮，這種雙標已經到了沒有極限的地步，自己能說一套做一套，卻把別人0.5坪的塔位說是炒地皮，選民看了心裡都不知會怎麼想，他強調「大家應該一起唾棄民進黨」。