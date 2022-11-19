超商王姓女店長稱自己清點貨架後發現，1瓶500毫升的月桂冠清酒及黃金水蜜桃乾等5包零食被竊，原來是遭賴男偷走，用來當作供品祀奉。（警方提供）

新北市永和區一名64歲賴姓男子，上個月從超商偷來清酒、水果乾，後續竟將其當成供品拜拜，警方接獲報案後1小時內在廟裡逮人，人贓俱獲，全案詢後依竊盜罪嫌，移送新北地檢署偵辦。

永和區仁愛路某超商的35歲王姓女店長，10月12日上午9時51前往永和警分局新生派出所報案，稱自己清點貨架後發現，1瓶500毫升的月桂冠清酒及黃金水蜜桃乾等5包零食被竊，調閱超商監視器後鎖定穿著藍色短袖上衣、灰色短褲的男子涉竊，而該男在得手後就徒步離開。

新生所線上巡邏警員葉冠廷、籃盟淵在案發地點附近循線排查，於12日上午近11時在超商斜對面的保福宮內，發現64歲賴男與犯嫌衣著特徵相符，而超商被竊的清酒、零食就放在神明桌上當供品，人贓俱獲，警方清點物品後交還超商，並將賴男逮捕歸案。

面對指控，賴男坦承不諱，還自曝10月9日上午11時許也曾在該超商竊走400毫升的蘋果風味阿薩姆奶茶，拜拜後就自己喝光，全案詢後依竊盜罪嫌，函送新北地檢署偵辦。

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