台南一名丈夫去年起發現妻子小芳（化名）經常晚睡傳手機訊息，甚至已1年多沒有行房，去年10月他果然撞見妻子與小王走在一起，他甚至在買給妻子的蘋果手錶中發現許多煽情對話，包含「弄到妳濕整片的」、「這樣就很厲害了，不然我腳在抖什麼」，法官判小王須賠償30萬。

小芳與丈夫於民國107年10月30日登記結婚，丈夫發現小芳去年起經常晚睡，一直在回覆訊息，且更換手機密碼，甚至長達1年不願與他肢體接觸，去年10月他當場撞見小芳與小王一起回娘家幫丈母娘過生日，之後又在買給小芳的蘋果手錶中發現多個曖昧對話，談論潮吹、口交、内射、外射、懷孕等內容。

此外，法官還發現小芳與丈夫今年2月曾簽下夫妻復合協議契約，小芳承諾若出軌就會給500萬，甲方保證今後不再玩線上賭博，否則亦願給付乙方500萬元，丈夫則保證不再玩線上賭博，否則也付500萬元；但小芳仍與小王互傳訊息「想幫你吹吹」、「老闆對我那麼好，我要以身相許嗎」、「以後都先幫我口愛」。

小王還傳訊息稱「弄到妳濕整片的」，小芳說「這樣就很厲害了，不然我腳在抖什麼」，小王說「禮拜五我們可以愛愛嗎」、「我都拿出來射了」，小芳回「月經沒來就可以啊」；法官審酌兩造身分、地位、教育程度、經濟能力及被告與小芳有逾越社交份際之不正常交往及親密關係，判小王須給精神慰撫金30萬。