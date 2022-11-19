大陸「國防部發布」微信公眾號19日消息，中國國務委員兼國防部長魏鳳和上將將於11月20日至24日應邀訪問柬埔寨並出席第9屆東協防長擴大會。會議期間，魏部長將作大會發言，同時將會見有關國家代表團團長，就國際和地區形勢及雙方防務安全合作等進行交流。訪問期間，魏部長還將與柬埔寨國家和軍隊領導人會見會談。

魏鳳和11月18日甫在陝西西安會見了到訪的新加坡國防部長黃永宏、印尼國防部長普拉博沃。中星、中印雙方各自雙邊會談時，分別同意恢復因疫情暫停的中星、中印兩軍聯演聯訓。各自雙邊會談時，還就國際和地區形勢、烏克蘭危機、南海問題等交換意見。

魏鳳和向普拉博沃介紹了中共二十大有關情況，並對印尼成功舉辦二十國集團領導人峰會表示祝賀。他說，習近平主席與佐科總統剛剛在印尼舉行會晤，達成一系列重要共識。在兩國元首的戰略引領下，中印尼共同構建了政治、經濟、人文、海上合作「四輪驅動」雙邊關係新格局，明確了共建命運共同體的大方向，開闢了兩國關係新的廣闊前景。當前亞太地區面臨嚴峻複雜挑戰，中印尼雙方應在維護地區安全穩定中發揮更大作用，希望兩軍密切戰略溝通、用好合作機制、深化務實合作、加強多邊協作，保持兩軍關係的良好發展勢頭。

普拉博沃說，印尼方願與中方一道，落實好兩國元首共識，繼續保持高層往來，加強軍艦互訪等領域務實合作，推動兩軍關係不斷取得新的發展。

魏鳳和稍早與星國防長黃永宏會見時表示，兩國領導人剛在泰國會晤，戰略引領中星關係達到「與時俱進的全方位合作夥伴關係」新高度。黃永宏稱，星方高度發展兩軍關係，願與中方進一步加強軍種間聯演聯訓等各領域交流合作。中星一致同意，加快建成中星國防部熱線電話工作。