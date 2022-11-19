民進黨台北市長候選人陳時中遭爆選前急售高雄豪宅、轉手獲利。陳競選總部今（19）日澄清，陳向來依規定進行財產申報，相關資訊公開透明，該宅原是為退休規劃才貸款購屋，且若是炒房怎會放10年？國民黨台北市議員徐巧芯則提出2大疑點：「如果不是炒房，為什麼放著不住？」，以及「為什麼還是毛胚屋？」痛批綠粉才剛出征他人炒房，結果沒有幾天，迴力鏢就打到了陳自己身上。

徐巧芯今日在臉書發文表示，還記得前幾天爆出民眾黨新竹市長候選人高虹安的男友，很久以前買了房子，租給別人，後來轉手賺了一筆錢的新聞，一堆民進黨跟塔綠班（法院認證此詞為「民進黨激進支持者」）狂罵「炒房」。結果沒有幾天，迴力鏢就打到了陳時中身上。

徐巧芯直言：「我就問，如果不是炒房，為什麼放著不住？為什麼還是毛胚屋？」徐抨擊，陳時中當初被爆出房產很多的時候，還聲稱自己是沒時間再處理房產被「套牢」，這幾乎是透露了他的購屋模式就是投資，為了要賺錢，這種人就是台灣房價這麼高的元兇不是嗎？

針對陳時中及綠營的言行，徐巧芯砲轟，別人買賣房屋就是炒作，陳時中就是「獲利多少屬於市場機制」，甚至投資的去攻擊自住的，會不會太雙標？