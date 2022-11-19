民進黨屏東縣長候選人周春米昨(18)日啟動選戰五場大型造勢團結活動，昨晚在恆春西門廣場舉辦的團結大會，湧入許多支持者力挺。周春米表示，要向大家拜託三件事，並表示目標很簡單，就是希望半島上的人，生活、看病、安老能以在地為優先。

周春米昨日在臉書指出，「綠色執政，品質保證」，不只是一句口號，這是由許多承擔者，一起扛起來，拚出來的，在恆春半島更真正落實。她提到，昨晚滿滿鄉親齊聚恆春西門，大家團結一心，守護國境之南。她也向大家拜託三件事。

首先，周春米提到，屏東縣長潘孟安用8年的時間，讓國境之南找回了百年古城的驕傲。現在恆春新都心 已經成形，恆春旅遊醫院新大樓重建、恆春立體停車場、恆春社福館、恆春民謠館以及屏南快速道路等，這些建設都是她在中央爭取經費、奔波400公里協調，現在一一成真，「我要請大家當我後盾，讓我繼續為恆春拚建設」。

第二件事是關於恆春鎮長陳文弘。周春米提到，陳文弘曾伴她北上登記參選民進黨屏東縣長初選，並陪她走過非常重要的關鍵時刻。周春米說陳文弘就是個扎實的恆春人，草根、阿莎力、接地氣，過去擔任民代時，也常和她一起發聲，為半島爭取許多重要建設，「請讓他繼續連任」。

第三件事是關於周春米的恆春服務處主任潘芳泉。周春米提及，「成功不必在我」是潘芳泉大哥的處世原則，所以他二十八年來做幕僚，他不需要別人知道潘芳泉是誰，他只想要鄉親的請託有做到，惦惦地做、實實地做。如今，潘芳泉要參選屏東縣議員，但因為先前全力替周春米闖初選，起步較慢，但是這個慢，不是靠勢，而是責任感太強，「潘大哥說，自己作為服務處主任，不管別的地方如何、不管自己選情如何，在他的恆春半島，一定要我贏！」

周春米強調，潘芳泉在議會，恆春半島要做的建設他會幫忙溝通；陳文弘在公所，恆春半島要做的建設他會幫忙落實！「我們的共同目標很簡單，就是希望半島上的人，生活、看病、安老能以在地為優先」。關於恆春，周春米還有一百種想法，等著去完成、等著去實現，「我有能力、有專業，能讓這座國際化的古城小鎮，安居樂業，帶來希望」。