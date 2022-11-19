新北市永和一名唐寶寶（唐氏症患者）11月4日晚間買40元炸物沒帶錢，被老闆怒吼並報警，唐寶寶母親憤而上網PO文指控並散發傳單，引爆網友怒火，群起圍剿炸物店老闆，炸物店因此被迫暫停營業，並傳出老闆因壓力太大，身心出狀況。如今炸物店的房東透露，老闆已回南部休息，並考慮把店面頂讓。

炸物店的房東表示，唐寶寶事件他可能是最無辜的受害者，因為炸物店無法營業，導致炸物店老闆繳不出房租，而他也不好強逼對方立刻退租。不過，目前炸物店老闆已經不在台北，但這個地址近日卻接連遭到舉報，指店家用火用電安全有問題，並造成空氣污染，消防局、拆除大隊、環保局和警察都來關切，讓他還必須要幫炸物店老闆處理這些事。

炸物店房東透露，不斷有人舉報炸物店，但老闆目前已回南部。（圖／房東提供）

炸物店的房東說，炸物店老闆擔憂不理性的網友會繼續檢舉下去，導致他未來營業上的困難，因此他難以決定是否要續租，希望房東能寬限他一些時間考慮清楚。

房東透露，接連被舉報，消防局、拆除大隊，甚至是環保局和警察都來關切。（圖／房東授權提供）

炸物店的房東指出，其實炸物店老闆不如網友講的這麼有錢，一個月2萬塊的房租常常要分3次付清，現在人在南部休養，但房租8月才續約，目前正在考慮要頂讓。