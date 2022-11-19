T1聯盟19日公布新北中信特攻vs桃園永豐雲豹賽事的13人名單，這將是前NBA巨星霍華德「魔獸降臨」國體大綜合體育館的首秀，也是他的12號首次出現在名單。雲豹除他之外的洋將還有戴維斯、威廉斯，儘管沒有一併公布先發5人，但球迷千呼萬喚的霍華德保證會以先發身份登場。

聯盟中午在臉書寫道：「𝙂𝙖𝙢𝙚9 #登錄名單 ！你各位期待已久的這天終於到了！今日下午4:30將由新北中信特攻出戰桃園永豐雲豹，五小時後的雲豹棲息地會有什麼樣的驚人變化？沒有買到票的球迷朋友我們直播間見！中英雙語直播帶你一起登入T1宇宙。」比賽於16:30開打，13:30全區開放入場。

霍華德首秀的對手，新北中信特攻同樣擁有3位洋將艾德、克力斯、朱利。這次的賽事除了Eleven Sports、愛爾達體育台轉播，還有官方頻道的中英雙語直播（T1 League 官方YouTube），預期會有不少海外球迷來共同欣賞霍華德的首場T1職業賽。

T1聯盟雖然年輕，但已經有不少厲害的單場紀錄，包括阿巴西、仕東的單場最高52分、戴維斯的單場6次阻攻，以及庫薩斯單場30個籃板。霍華德並不需要飆很多分數，他的專長是籃板與防守，曾是NBA的5次籃板王、2次阻攻王、3次最佳防守球員。