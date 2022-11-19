民進黨太保市長候選人戴光宗釋出彩蛋，表示日前與星宇航空創辦人張國煒見面推銷太保溫室農特產，獲張國煒豪爽答應明年新開美國航線會採用太保農產品。（戴光宗競選總部提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣太保市長選舉競爭激烈，今政見發表會上，無黨籍太保市長候選人鄭淑分、民進黨太保市長戴光宗各自端出政見和未來施政藍圖，戴光宗當場釋出彩蛋，表示日前與星宇航空創辦人張國煒見面推銷太保溫室農特產，獲張國煒豪爽答應明年新開美國航線會採用太保農產品，將優質農產給機上旅客享用。

政見發表會上，戴光宗說他擔任過16年基層民意代表，最了解太保的需求，爭取到超過10億建設經費，同時說明新太保三支箭政見，表達對太保的重視，並訴求未來會與嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘共創嘉義首都新太保。

戴光宗還說，日前與張國煒碰面時，特別特別準備一分簡報向星宇航空介紹太保溫室農產，希望能與航空公司合作將太保優質農產推廣至商務艙，包括極光哈密瓜、網紋洋香瓜、小番茄、有機米和草莓等，張國煒豪爽答應明年4月新開的美國航線，會與他初步合作推銷太保農產，這是他與饗賓集團董事長陳啓昌確定合作後，再下一城為太保搶得先機。

鄭淑分表示，她從「農業友善環境」、「資源整合聯盟行銷」、「帶動觀光振興產業」三面向提出6項農業政見，包括建構「精緻農業產業專區」、「農業六級化」、爭取簡化「從農工作證明」審查程序、爭取設立「非疫生產示範點」成為「非疫生產示範區」、導入YouBike等。