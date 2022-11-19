南投縣長候選人許淑華在市場與攤商握手，懇請支持。（楊靜茹攝）

朱立倫、許淑華看到年輕人勤奮幫忙家中製麵生意，開心一起合影。（楊靜茹攝）

南投縣議員候選人林儒暘等人，在南投市傳統市場掃街拜票。（楊靜茹攝）

南投縣長林明溱強調，當時中央不同意地方自購BNT疫苗，是不是阻擋民眾自有公評。（楊靜茹攝）

國民黨主席朱立倫19日偕南投縣長林明溱，陪南投縣長候選人許淑華、南投市長候選人張嘉哲、南投縣議員候選人史雪燕、洪浩原、林儒暘、紀百鍊及市代表候選人江秀春前往南投市傳統市場掃街拜票，向採買民眾與商家懇託，有鄉親鼓掌支持，爭相熱情合影。

朱立倫肯定林明溱對南投的執政成績，強調國民黨在全台各地提名的，都是實實在在、清清白白又認真的縣市長候選人，而許淑華絕對禁得起考驗，她是維護正義、充滿戰力的神力女超人。

許淑華感謝黨主席的關心，強調朱立倫全台輔選，對每個候選人都同樣關心，反觀對手是小英女孩，是蔡英文的愛將吧，現在不僅1周1大咖，而是每天、密集地來輔選。

許淑華抨擊對手選前幾天，不斷開出加碼福利政見，將對南投縣政造成很大的負擔，不是要舉債，就是要跳票。

民進黨台北市長候選人、前衛福部長陳時中日前南投合體蔡培慧，遭斥「阻擋疫苗2人組」，中央疫情指揮中心指揮官王必勝昨再度幫前長官否認擋疫苗，稱「南投縣府申備資料不足」。

林明溱反駁，縣府不是沒有送交資料，而是整份遭退件，主要是中央不同意地方自購疫苗，重申「縣民已經厭惡抹黑、潑糞式的選舉手段，相信11月26日一定會以智慧做出最好選擇」。