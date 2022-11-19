大陸觀察者網19日報導，今年以來西方藉烏俄衝突加大對俄制裁，另一邊中俄貿易正實現穩步增長，俄羅斯也正加快推動貿易去美元、歐元化進程。俄羅斯聯邦副總理諾瓦克當地時間18日表示，今年俄中兩國能源貿易額增長達64％，貿易量增長10％。諾瓦克強調，雙方將進一步發展貿易關係，尤其是進一步擴大兩國能源貿易使用本幣結算的比重。

據俄媒《今日俄羅斯》、衛星通訊社當地18日報導，諾瓦克當天出席了俄中政府間能源合作委員會會議，並在會議結束後接受「俄羅斯 24」電視台採訪。期間，他對俄中兩國關係給予了高度評價。

「中國是俄羅斯在亞太地區的戰略合作夥伴，在貿易方面也是這樣」諾瓦克說，「今年俄中能源貿易額一直在穩步增長，貿易額增長了大約64％；就貿易量而言，包括石油、天然氣、煤炭和電力供應實際增長約10％。」

諾瓦克強調，俄中兩國有意進一步發展貿易往來，特別是正努力擴大本國貨幣在能源交易中的占比。「我們正在轉向用盧布和人民幣結算能源貿易。」他說，「本國貨幣也可用於結算從中國購買的各種設備。」

《今日俄羅斯》報導，近年來俄中兩國在貿易中越來越多地使用本國貨幣結算，俄羅斯一直在穩步推進對外貿易去美元化進程，也別是增加了用人民幣結算的比重。除了在貿易結算中越來越多地使用人民幣外，一些俄羅斯企業已經開始發行人民幣計價債券，一些銀行也開始提供人民幣存款業務。

諾瓦克受訪時表示，預計在不久的將來，俄中將簽署有關遠東天然氣出口線路的政府間協定，兩國還繼續進行大型天然氣管道項目「西伯利亞力量-2」，進一步增加俄羅斯對中國天然氣供應。

「西伯利亞力量-2」是將天然氣從西伯利亞送往中國的第二個大型管道專案協議，有外媒曾將其視為俄羅斯「將天然氣轉向」中國的重要訊號。諾瓦克9月表示，將於2024年動工的「西伯利亞力量-2」，可能將取代目前已被暫停的「北溪-2」管線。

諾瓦克4月初就曾對外透露，對華出口石油和煤炭用人民幣結算的協議已經具備條件，這是一個正確的方向。俄財政部和中央銀行正細化這一方式。他進一步表示，俄羅斯看到了將出口從歐洲轉向亞太地區的機會。

中國海關總署發布數據，中國7月進口的俄羅斯能源數量令人矚目：進口俄煤炭達742.1萬噸，創下近5年來單月新高；俄石油達到714.5萬噸，俄羅斯已連續3個月成為中國第一大石油供應國。路透當時預測，今年第四季可能會有更多俄羅斯能源流入中國。