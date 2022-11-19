大貓熊「團團」。（台北市立動物園提供）

大貓熊團團驚傳病逝！ 「癲癇難控」醫療團隊含淚放手 @中時新聞網 ​

今年18歲的大貓熊「團團」於8月下旬突然出現癲癇、口吐白沫的症狀，9月18日被送往台大附設動物醫院進行檢查，發現有腦部水腫、壞死的現象。後續由於病況不斷惡化，大陸也派專家來探視團團，但團團的狀況仍舊時好時壞，今晨連續三度癲癇發作，醫療團隊最終決定含淚放手。台北市立動物園表示，醫療照管團隊已經確定「團團」在下午1點48分心跳停止，動物園將於下午3點開記者會說明。

在2004年9月1日出生、今年18歲的大貓熊「團團」，是大陸在2008年12月23日的時候贈送給台灣的，當時大熊貓「圓圓」也一起被贈送給台灣，兩隻大貓熊隨即成為台北市立動物園中最夯的動物明星之一，換算下來「團團」和「圓圓」來台已經14年了。如今大貓熊「團團」病逝，引起許多民眾不捨。

大貓熊「團團」今天病逝，讓動物園很不捨。（圖／動物園提供）

臺北市立動物園大貓熊「團團」今（19日）凌晨1點5分、1點56分及3點54分癲癇再度發作，醫療照管團隊同仁雖為「團團」施打抗癲癇藥物，但「團團」發作的症狀仍持續間歇性地發生，在獸醫師數度補強抗癲癇及鎮定藥物後，直到早上7點3分癲癇症狀才暫歇。

保育員先前特別在大貓熊館設置了一個冰冰涼涼的體驗設施。（台北市立動物園提供）

隨著「團團」癲癇發作的密度和頻率明顯增加，醫療照管團隊發現短效型的抗癲癇藥物已無法有效抑制癲癇發作的狀況。「團團」每一次癲癇發作時，雖然獸醫師都會立即給予抗癲癇藥物可暫時舒緩牠不適的症狀，但「團團」進食量早已降低，隨著癲癇發作的頻率增加，「團團」的生理和精神狀況都每況愈下，其他重要指標如血液檢查結果，也顯示「團團」的健康情況一直在走下坡。

今（19日）早上「團團」好不容易甦醒後，一直趴著休息，顯示身體非常虛弱，更完全無法進食。面對「團團」病情惡化趨勢，醫療照管團隊在討論後，決定盡速幫團團進行CT斷層掃描及相關生理指數檢查。

大貓熊「團團」吃竹子。（圖／動物園提供）

根據CT及生理指數研判，「團團」的病況已不可逆，即便想辦法讓牠從深度麻醉中甦醒，「團團」也難再有品質地自主生活，因此，醫療照管團隊在百般不捨的痛苦中，仍共同決定讓「團團」在麻醉中沉睡、不要再繼續痛苦了。