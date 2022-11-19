展望華爾街股市，隨著一年當中最重要的年終節日購物檔期逐步接近，部分投資人看好近來受到重創的消費類股可望受惠，但前提是美國通膨持續放緩，且零售銷售力道保持強勁。

從亞馬遜、電動車大廠特斯拉到零售業巨頭Target等非必需消費品個股都難逃通膨飆升的衝擊，標普500指數非必需消費品類股今年以來大跌近33%，表現比大盤今年來下跌近17%更為疲弱。

惟最近公布的數據顯示在零售支出意外強勁之際，通膨可能正在消退，讓人對美國經濟可能避免衰退或僅陷入溫和衰退的前景轉趨謹慎樂觀。

根據美銀BofA Global Research調查，過去一周非必需消費品類股獲淨流入10.5億美元，創下自2008年以來第六高記錄。

美國感恩節（11月24日）隔日、向來是一年當中最盛大的購物節之一「黑色星期五」（Black Friday）即將到來，料將讓投資人更進一步了解消費者願意把錢包打開到什麼程度。

Piper Sandler分析師Edward Yruma表示，市場對於消費力到底有多強勁仍有一些疑問，今年節日購物季的操作將有些棘手，所有人都在密切關注消費者的購買力，而直到目前為止，消費力已經挺住。

Yruma看好零售股諾德斯特龍百貨公司（Nordstrom）和Target，但他也認為現在押注整個產業可能還為時過早，因為就歷史標準來看，目前通膨率仍然很高，且許多投資人擔心聯準會持續收緊貨幣政策可能導致美國經濟衰退。

今年以來，消費類股的走勢相當坎坷。

美國僅次於沃爾瑪的第二大折扣零售商Target周三股價暴跌13.1%，創下5月以來最大單日跌幅，拖累同業梅西百貨、百思買、Nordstrom、Foot Locker、Kohl's、Gap全面下挫。Target上季獲利腰斬，並預告因消費者需求降溫，這個節日購物季的銷售恐將下滑，令投資人大失所望。全球電商龍頭亞馬遜在10月底警告，由於通膨高漲，人們的預算很緊，公司正在為成長放緩做準備。今年以來，這兩家公司的股價分別下跌29.6%和43.5%。

摩根士丹利經濟學家周五出具報告指出，雖然10月份的零售銷售報告強勁，但數據顯示次級汽車貸款的拖欠率正在攀升，且高所得消費者也在開始減少購物。消費者一直是今年經濟增長的支柱，但隨著利率持續攀升和勞動力市場放緩，消費者將別無選擇，只能縮減支出。大摩分析師給予非必需消費品類股「減持」評級。

但也有分析師看好該族群，即使經濟面臨衰退的風險。

Leuthold Group首席投資策略師Jim Paulsen表示，這個族群的股價表現已經充分反映了經濟衰退的擔憂。如果經濟只是溫和衰退，那麼從現在起他們將表現的很好。他押注零售股和住宿餐飲股在來年的表現將優於其他類股。

Raymond James分析師Bobby Griffin表示，如果經濟放緩，一些公司偏低的估值或許能給投資人一些操作上的彈性空間。該投銀給予家得寶股票強烈的「買進」評級，目前其預期市益比較以往的表現還低15%。Griffin表示，對通膨的擔憂已經持續一整年，但是到目前為止，消費力一直保持地相當不錯。

不過，國內消費持續強韌的跡象，對於正全力抗擊通膨的聯準會而言，也可能成為一大警訊，使聯準會持續收緊貨幣政策的可能性升高。今年以來，央行持續收緊銀根使市場承受巨大壓力，並削弱了投資人的風險偏好。

Independent Advisor Alliance投資長Chris Zaccarelli認為，消費者沒有受到升息影響的跡象可能導致到頂時的央行利率超出預期，「我們懷疑最壞的情況已經過去」。（編輯：柯婉琇）