衛福部長薛瑞元昨（18）晚間幫民進黨台北市長候選人陳時中站台，稱疫情期間許多疫苗掮客遭陳時中擋下，因為「擋人財路」導致陳的仇恨值升高，但台北市長候選人黃珊珊質疑，如果真的有掮客，應該要講出來說清楚。薛今天（19）對此回應「知道也沒辦法講，因為最後沒有成啦！」

薛瑞元昨天稱陳時中擋「疫苗掮客」而增加仇恨值，今天再度表示，這件事陳前部長最清楚，不過他宅心仁厚，沒有特別去講這些事情，「既然要講仇恨值，我就把這些東西掀一掀，讓大家知道」。

薛瑞元說，當時有些工商團體和宗教團體好心想要捐疫苗，背後有一些掮客說可以賣疫苗給團體，所以團體就來找指揮中心，但一問疫苗從哪裡來，就講不出來。

至於掮客身分為何，薛瑞元表示，有些知道、有些不知道，但故事大概就是這樣，就算知道也無法對外講，因為最後沒有談成（捐疫苗）。但掮客身分保密，恐怕難消除外界疑慮，對此他先是哈哈大笑幾聲，接著說「社會走久了，大家都知道怎麼講！」

至於薛瑞元昨晚也提到，疫情初期有一群人倡導普篩，但陳時中認為要先做精準疫苗、匡列隔離，這句話擋了多少人財路。薛今天澄清，並非指所有提倡普篩的人背後都有利益考量，有些人是根據信念或學理；由於疫情剛開始的時候，盛行率不高，偽陰性、偽陽性比例較高，到了後面Omicron盛行率這麼高，當然就可以採用篩檢手段。

但他數度強調，普篩背後牽涉到的利益太龐大，相信還是有些人是利益考量。至於是誰因此被擋財路？他說，沒有特定對象，只能說有人因為這樣產生恨意，「當然就會找機會、找管道發聲，一直修理你」。