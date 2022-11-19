行政院長蘇貞昌19日到桃園市為民進黨桃園市長候選人鄭運鵬站台，蘇貞昌說，房子蓋一半，師傅不能換，大讚桃園市長鄭文燦已經為桃園打好良好基礎，呼籲選民繼續支持鄭運鵬。

蘇貞昌強調，他擔任行政院長對於所有縣市沒有藍綠，但是市長效率差很多，以會展中心為例，行政院同時補助桃園、台中興建，但桃園明年9月就要完工，台中還無聲無息，這就是首長的行政效率。呼籲讓「鄭市長」交棒給「鄭市長」。

蘇貞昌又說，蔡英文總統執政6年，交出漂亮成績單。中央、立法院和地方配合。對於桃園鐵路地下化，國民黨桃園市長候選人張善政給桃園搬大石頭，鐵路地下化計算要1048億，鄭運鵬找他溝通，考量桃園財政後，同意以高雄模式，為桃園省下786億元。

鄭運鵬表示，3年疫情以來，政府疫情守的很好，各行各業正常上班上課，經濟發展全球第一，人均GDP不但超越韓國，而且贏過日本。鄭運鵬細數中央、地方政績，希望延續下去。

鄭運鵬也說，張善政循前高雄市長韓國瑜模式，不斷抹黑桃園，但桃園人不要走回頭路。鄭運鵬又說，張善政很會講話，但選對人就有台積電，呼籲大家支持他。