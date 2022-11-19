味全龍結束季後挑戰賽後就開始進行秋訓，總教練葉君璋也點名幾名球員表現亮眼，他認為曹祐齊明年很有機會可以爭取一軍先發輪值，唯一要改善的是控球問題，在秋訓針對這點特別協助他。

曹祐齊是龍隊2021年第2輪指名，今年5月18日迎來一軍初登板，先發面對富邦悍將投3局失3分（2責失），之後又回到二軍磨練。

曹祐齊表示，初登板結束後就碰到確診，隔離出關後身體狀況落差很大，球速也掉了很多，直到10月才慢慢找回狀態，「也可能是第一年完整球季，碰到體力下滑，這也是明年自己要更注意的地方。」

今年秋訓曹祐齊在投球動作上有做些微調，主要是改善控球跟加強球的質量，「這陣子都跟葉總傳接球，他有提醒我有時候手太早伸直，放球點不固定，要我多用些手腕力量。」

葉君璋則提到，考量到王維中、林子昱、徐若熙等本土投手的傷情，明年洋將規劃將會以投手為主，也會從中找尋其他本土投手，其中就點名曹祐齊有機會爭取一軍先發輪值。「他雖然今年在二軍有點起伏，但至少身體健康，武器球也都有一定水準。」

曹祐齊聽聞後有些驚喜，他坦言沒有聽過教練這樣說過，但不管如何，就是先把自己準備好，「利用秋訓把今年不好的修正好，接下來就是在熱身賽把自己表現出來，剩下的交給教練安排。」

除了曹祐齊外，葉總也點名2位自主培訓的投手林鋅杰、李超，認為他們素質都還不錯，「林鋅杰之前投球機制有些跑掉，也有點變胖，這兩點都還要再觀察，但現在看起來是好的投手。」

葉君璋認為，李超是否轉為正式球員還要再觀察，不過林鋅杰很有機會轉正是合約，「畢竟現在看到的都是短期，只要繼續保持搞不好是明年一軍即戰力球員。」