第3批次「梟龍」，也就是JF-17C戰機

隨著中方與巴基斯坦聯手打造的JF-17「雷電」戰機（Joint Fighter-17 Thunder），也就是解放軍所謂的「梟龍」戰機升級，開始令愈來愈多人印象深刻。如今除了138架在巴基斯坦服役外，伊拉克、緬甸和奈及利亞空軍也紛紛加以採用，甚至阿根廷空軍最後也可能以它為戰略主力戰機。

據《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）和《歐亞時報》（The EurAsian Times）報導，新升級的第3批次「梟龍」可望大幅提升巴基斯坦空軍戰力。

最近網上瘋傳的照片顯示，第3批次「梟龍」，也就是JF-17C，正獲得「致命升級」（lethal upgrade）。飛行員頭盔徹底更新，擁有頭盔顯示器，從駕駛座艙顯示器傳來的資訊，會顯示在頭盔上，和中方殲-20隱形戰機飛行員所用的一樣，而這升級使第3批次「梟龍」更接近4++代戰機。

由於頭盔上可以顯示電腦顯示器的資訊，新頭盔將讓飛行員在駕駛，或執行戰鬥任務時，得以減少壓力，並在執行戰鬥任務時，能更專注於駕駛。

So far best image of a PAF JF-17C - aka Block 3 - prior to delivery … pic.twitter.com/hqJLIozL25 — @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) November 15, 2022

JF-17C Block 3 pilot wearing the New Helmet Mounted Display (HMD) helmet.



Thunder Riders will have the privilege of using the same HMDS as that of J-20 of PLAAF. pic.twitter.com/YSFYoPUdqx — Amber Jehangir (@AmbzJehangir) November 16, 2022

儘管JF-17C究竟採用了多少殲-20技術，目前還不得而知，但分析指出，從報導和照片看來，相關消息有部分真實性。新版戰機據說有升級的偏角射擊能力，能從任何位置發射飛彈，而飛彈可調整推力、速度和彈道以擊中目標。

就在這些照片出現之際，巴基斯坦國防部消息人士告訴《論壇快報》（Express Tribune），「梟龍」正在現代化。多方消息人士透露，由於第3批次「梟龍」採用了碳纖維複合材料，因此比前兩版輕。今年稍早，第3批次「梟龍」的照片已首度曝光。接著據說有好幾架剛下裝配線，至今起碼生產了11架，但尚未經過證實。

而巴基斯坦為了汰換老舊的成都F-7戰機，還有法國達梭（Dassault）的「幻象3型」（Mirage III）和「幻象5型」（Mirage V）戰機，已預購了50架，要是升級持續進行，或許伊斯蘭馬巴德還會加購。

1名中方飛行員告訴《論壇快報》，第3批次「梟龍」不僅能和較重的戰機作戰，甚至能擊敗對方。而專門研究中國戰機的德國專家魯普瑞特（Andreas Rupprecht）便指出，技術落後的舊版「梟龍」雖能抗擊印度「光輝」輕型戰機（Tejas LCA），但「光輝」勝算要大得多。

不過，他認為，隨著第3批次「梟龍」技術升級，對「光輝」將擁有很大的優勢。魯普瑞特說，要是一切順利，擁有新航電設備、武器和主動電子掃描陣列（AESA）雷達的新「梟龍」，將在印度前線空軍接收「光輝」戰機之前，就早早發揮戰力了。