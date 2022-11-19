39歲好萊塢明星克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）近年以漫威電影「雷神」一角走紅，今年更推出了《雷神索爾4》，是漫威三巨頭鋼鐵人、美國隊長、雷神索爾中唯一個人電影出到第4集的角色。正當影迷好奇索爾的下部電影時，近日外媒卻報導，克里斯漢斯沃在健檢時意外發現由於基因，自己得到阿茲海默症的機率是一般人的8到10倍，令他索性決定暫時息影，多休息陪伴家人。

克里斯漢斯沃12年前和女星艾兒莎巴塔奇（Elsa Pataky）結婚，育有一對雙胞胎兒子和一個女兒。先前他在拍《雷神索爾4》前本來計畫要拍紀錄片《克里斯漢斯沃的極限挑戰（Limitless with Chris Hemsworth）》，但因漫威擔心他在拍紀錄片途中受傷，要求克里斯漢斯沃拍完《雷神4》後再接紀錄片。近日，克里斯漢斯沃所拍的紀錄片正式在Disney+上映，他受訪時透露，為了這節目事前先做了健康檢查，意外發現有得到阿茲海默症的因子，讓他不得不正視此事。

據知，克里斯漢斯沃檢查後發現，身上有兩條分別來自父母的兩條APOE4基因，而這代表他未來得到阿茲海默症的機會高於常人8到10倍，他強調，這不代表他之後一定會得病，只是機率比別人高，而他的祖父就有阿茲海默症，克里斯漢斯沃坦言第一時間嚇一大跳，想到未來可能記不得自己的家人和過去的回憶讓他相當憂心，「這真的激發了我內心的一些想法，想休息一段時間」。

而迪士尼曾建議克里斯漢斯沃將他健檢結果這段刪掉，但他認為這可以讓更多觀眾反思注意自己的健康，因此決定留下，但他強調不希望被處理的很誇張或搞悲情牌，也指出因為這件事，未來他選擇工作會更謹慎，如果有任何工作可以取代他和家人的相處時間，必須是更有積極性的內容。

克里斯漢斯沃補充，自己不是就此要引退，而許多影迷都認為，就雷神目前在漫威宇宙故事性的發展，未來2025、2026年在《復仇者聯盟：康之王朝（名稱暫譯）》跟《復仇者聯盟：秘密戰爭（名稱暫譯）》出現的可能性依舊相當大。