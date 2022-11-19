民眾黨新竹市長候選人高虹安助理費爭議延燒，台北市長柯文哲為護高虹安，質疑新竹市有何不可告人之事。對此，前新竹市長林智堅在臉書發表3800字長文，批評柯文哲對不起2014年以新政治自稱的自己，也辜負新竹人的期待，更炮轟民眾黨只剩下仇恨動員。

林智堅在臉書上指出，從柯文哲市長所謂「不可告人之事」到高虹安「大祕寶」一說，民眾黨剩下仇恨言語的動員，近日海量網路側翼發動，沒有依據對每項公共建設抹黑和造謠，也企圖利用資訊落差，讓人誤以為有弊案，而產生仇恨感。

林智堅也提到，過去柯文哲被新竹人視為驕傲，期待柯醫師變柯市長為城市帶來新樣貌，如今柯文哲「為延續自己2024年的總統夢」，高虹安為了成全自家黨主席的大業，開始摧毀他們口中殘破不堪的新竹。

林智堅也一一回應柯文哲和高虹安的質疑，他首先也提醒網友，只要查一下報導，就會看見柯文哲上任近8年來，弊案超越郝市府，任內依貪汙起訴公務員高達108人，多於郝龍斌時代的102人，也讓人想問「高虹安進到北市府到底實習什麼？」

林智堅也貼出他為柯文哲夫婦導覽新竹300城市博覽會的照片，表示柯文哲對城市博覽會也讚譽有佳，「前陣子柯市長甚至帶著高虹安一起來兒藝節參觀，這也暴露了民眾黨的中心思想，哪裡有人潮、哪裡有聲量就往哪邊走。」

至於民眾黨抨擊竹市預算追加、辦理大型活動與城市美學等，林智堅也反擊，市府每年預算規模大約250億，經費多源自於寫計畫跟中央申請，追加預算有時是來自民眾需求，如關埔國小，二期工程其實納入附近住戶停車需求，增設地下停車場，強調所有經費都是議會通過合法編列。

他也分享，當大家都前往國外具有特色的城市觀光時，可以透過建築和設計去思考，台灣城市代表的味道是什麼，公園不只是景觀，還包含上游水源的改善，和周圍鄰里關係的互動。

最後，林智堅也批柯文哲，多年的縣市首長滿意度不如意，因為花太多時間在想2024總統大位，忽略城市長久市民在意的問題，這幾年新竹市府團隊兢兢業業，每次滿意度就像是期中考試般，只能不斷努力。

林智堅強調，政治是處理眾人之事，但仇恨式的言語就像病毒一樣傳播很簡單，也讓新竹人因為分歧撕裂而受傷。他也認為惡意指控相當廉價，當高虹安面對這麼多證據指控時，民眾黨做的卻是連證據都拿不出的抹黑新竹市，痛批柯市長身為新竹人，真的辜負新竹人的期待。