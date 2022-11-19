民進黨南投縣長候選人蔡培慧擁有台大生物產業傳播暨發展研究所博士學歷，更是世新大學社會發展研究所副教授。蔡表示，很多人不知道她可是名教授，當年靠著半工半讀很辛苦才拿到台大博士；她對教育充滿理念，主張要增強技職教育，並結合中興大學南投分校、暨南大學的資源，帶動各項學術交流及政策。

蔡培慧今（19）日在臉書發文表示，很多人不知道她可是位教授，是個半工半讀的台大博士。她始終認為，孩子們的「教育」不是只有讀書，喜歡學功夫、學一技之長的孩子，政府也要來增強技職教育。

蔡培慧指出，南投現在有工研院的進駐，還有青創孵育基地在中興新村，有無限的可能性都在南投發生。未來她若成為南投縣長，更要提前把孩子們把投入職場的基礎打好。

針對教育政策，蔡培慧提出兩大方針：

一、技職教育

她會在學生高三到時候開放實習的機會，如果實習評鑑優秀：

1、縣府就會頒發10萬元的獎學金。

2、與未來的工業區結合，保障南投在地員工名額，讓孩子們能紮根在南投。

3、增強探索職涯活動，不再只是聽聽課，而是拉到職場做中學來體驗，挖掘孩子們的興趣。

二、高等教育的延伸，發展在地協力平台

結合中興大學南投分校、暨南大學的資源：

1、來帶動學術交流推動。

2、推動課後輔導活動。

3、跨國文化認知。

4、雙語教育學。

5、結合縣府與中央資源，增聘跨校英語教師，提升縣內國中小學生英語聽說能力。