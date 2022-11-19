澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）是給「公認的」（recognized）國家參與，而非經濟體後，在澳媒不斷追問是否為失言的情況下，艾班尼斯今天（六）仍然表示澳洲的立場沒有改變，將循申請加入CPTPP的經濟體的共識來辦理。

綜合外媒18日報導，艾班尼斯在曼谷舉行的亞太經合會（APEC）會上的談話引起了不小的騷動，並促使台灣方面尋求澳洲方面澄清。

PM puts Taiwan’s trade bloc entry into a spin https://t.co/Qvq7f49kKE Anthony Albanese declared three days after meeting Xi Jinping that the self-governed territory was ineligible for membership. — Lynda Dowling 🇦🇺🍾🥂🎊 (@ljd216) November 19, 2022

艾班尼斯接受媒體採訪時再次重申：「政府堅持一個中國政策是其對CPTPP的思考背後的原因。「（澳洲）2黨都支持一個中國政策，」「我們支持台灣和台海的現狀。我們不希望看到任何改變現狀的單方面行動。」「我們將按照申請加入CPTPP的經濟體的共識來處理申請。」

目前中國大陸和台灣都積極在推動加入該協議，先前的莫里森政府（Morrison）為支持台灣，要求CPTPP敞開大門。但在曼谷舉行的APEC會議上，艾班尼斯表示該協議僅適用於「公認的」民族國家，而不是經濟體。

艾班尼斯的聲明似乎也與CPTPP的文字內容相矛盾，CPTPP的協議內榮並未表明國家身份是加入CPTPP的先決條件。關於加入CPTPP的部分說「任何國家或單獨關稅區都可以加入本協議」，若是按照這個定義顯然包括台灣。