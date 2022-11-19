華人電影圈最大盛事金馬獎頒獎典禮，於今(19)日隆重登場，台灣大(3045)力挺華語影視，旗下MyVideo連續3年成為金馬官方指定線上直播平台，今日17:30起同步直播頒獎典禮，不限MyVideo用戶，全民均可隨時隨地、透過多元裝置，於MyVideo觀看高畫質典禮直播，完整掌握金馬星光大道實況與得獎名單。

台灣大MyVideo力挺華語影視，除了連續三年直播金馬獎，支持台灣原創也不遺餘力。投資的懸疑犯罪電影《查無此心》，今年入圍金馬獎5項大獎；此外，積極培植青年創作者投入華語影集製作，MyVideo首創本土OTT平台先河，在華語影壇規模最大的影視投資媒合平台金馬創投會議中設立「MyVideo 劇集創意獎」。本屆金馬創投會議「MyVideo 劇集創意獎」於日前舉行頒獎典禮，由青年創作者涂芳祥編劇、詹大為導演之《貪婪演算法》獲得高達30萬元的培植獎金。

台灣大新媒體服務處李芃君副總經理表示，台灣大MyVideo對台灣內容創作者充滿信心與期待，至今累計投資超過30部影視作品，台灣大未來也將持續扶植有潛力的影劇企劃，推動華語影音走向國際舞台。