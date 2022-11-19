花蓮縣政府編列6300多萬元宗教禮俗預算引發爭議，送議會審查，被砍2139.9萬元預算，包含辦理五教合一祈福活動相關經費。（資料照片）

宗教預算在議長張峻主導下刪除部分預算。張峻指控縣府不實言論，企圖影響選情。（資料照片）

花蓮縣政府編列6千多萬元宗教預算，議會審議後大砍五教合一祭典及遶境經費2千多萬，引爆府會關係緊張。議長張峻在臉書貼文指控，縣府民政處刻意告訴各宮廟主委「宗教預算都刪光、就連盆花以後都沒有」，在製造對立、影響選情；縣府澄清，有宮廟關心預算被刪減，縣府人員做說明，會持續續與議會溝通說明。

張峻貼文指控，花蓮縣政府民政處林金虎大動作從南到北告訴各個宮廟主委，宗教活動預算已被張峻刪除，以後沒宗教補助，神佛誕辰盆花也沒了，縣府的這個動作的目的，無非就是要讓宗教團體和刪減預算的議員產生對立，進而影響張峻與議員選情。

張峻指控，縣府不在乎鄉親對公帑濫用的觀感，議會豈能違背民意，坐視不管，不能為錯誤的政策和錯誤的財政分配背書及護航。

他說，花蓮眾多宗教團體反映，五教合一祭禮根本不倫不類，也指縣府宗教補助大小眼。如今又扭曲事實，直接告訴宗廟團體，明年宗教預算通通被刪除了，事實上縣議會保留補助各寺廟宗教團體辦理民俗活動1850萬元，縣府卻一聲也不吭。

針對議長張峻點名，縣府民眾處長林金虎電話未接聽，由縣府做說明：「非如議長所言，縣府人員特別從北到南前往宮廟說明，真實狀況為廟方人員主動關心預算刪減後的影響，縣府人員僅針對預算刪減部分回應，尊重議會審查決議，未來會持續與與議會溝通」。

花蓮縣政府112年度編列宗教預算6300多萬元，編列額度「全國第一」。本月4日審議時，議會旁聽席聚集多位宗教人士，議長張峻怒批民政處動員宗教團體關切，敲槌拒審，還將民政處長林金虎轟出會場，歷經2次延審，8日議會刪除2000多萬元宗教預算。

民政處被刪四項預算，包括辦理各宗教祭天祈福暨遶境活動及宗教民俗活動的331萬9000元、辦理各寺廟祈福參拜活動470萬元、辦理五教合一祈福活動相關經費638萬元、補助各寺廟辦理遶境法會700萬元，合計2139萬9000元，等於五教合一祈福活動經費969萬9000元都被刪掉。