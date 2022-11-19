統一獅本周分別前進台南金城國中及宅港國小校慶活動，校園巡迴活動第5站來到金城國中，特別安排胡智為、林岱安指導棒球隊，透過簡單指導與實作，現場指導投球及打擊要領，金城國中棒球隊也把握難得機會和職業選手請教。

胡智為在指導過程中，灌輸基本動作的扎實性與要領，希望透過有效的訓練讓自己身體去記憶每個要領，讓他成為自身最熟悉的運動記憶、自然反應，但切記不要過度盲目訓練，也勉勵學生們，在棒球的領域上，要主動去詢問，才能自我成長，也是最基本的態度，唯有主動學習才能一直讓自己更進步，甚至發現問題，改變它。

本次統一獅校園巡迴活動，除了指導棒球隊學生外，胡智為、林岱安也特別準備小禮物贈送給校園參與運動會的學生，讓金城國中學生們今年的運動會特別不一樣的驚喜。

今日早上統一獅校園巡迴活動第六站來到遠在學甲的宅港國小百年校慶，特別安排高國慶、潘威倫前進共襄盛舉，百年校慶活動中台南市市長黃偉哲也蒞臨現場祝賀，並進行樂樂棒球開球儀式。

潘威倫、高國慶展現親和力，也現場指導宅港國小學生體驗樂樂棒球樂趣，更是許多學生初次體驗樂樂棒球，透過簡單互動與要領指導，讓宅港國小學生留下難忘的百年校慶運動會。潘威倫說：「很開心能夠獲得宅港國小邀請擔任嘉賓參與活動，也透過台南市體育局共同宣傳112全運會在台南，透過簡單的棒球教室，讓喜歡運動的孩子能夠體驗不同樂趣，看到學生開心的享受，這是一件很棒的事情。」