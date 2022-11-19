綠營3鄉鎮長候選人做菜 用家鄉味吸引外出子弟返鄉投票

距投票不到一周，民進黨嘉義縣長候選人翁章梁與黨籍六腳鄉長候選人黃鉦凱、朴子市長候選人涂建軒及東石鄉長候選人柯登雅一起做菜，3位候選人手做朴子春捲、東石蚵仔煎、六腳麻油雞等故鄉家常菜，要喚醒出外遊子對故鄉的懷念，鼓勵鄉親回家投票。
翁章梁表示，很多人都說這次選舉有點冷，但選舉到最後一周慢慢有熱絡起來，他和3位候選人用家鄉味，期盼遊子返鄉11月26日回家吃家鄉味，一起投票支持台灣，挺身選擇會做事的人。
涂建軒表示，南部人春捲特點就是包入油麵，還會撒上滿滿的花生糖，他今天包春捲用料實在，就是要讓大家知，未來若他擔任朴子市長，市政效率一定穩扎穩打。柯登雅則強調，蚵仔煎是回嘉第一味，翻蚵仔煎，希望東石能夠大翻新。黃鉦凱說，麻油雞湯是用六腳在地的純麻油，顧身體也要顧未來，少年有衝勁，一起顧六腳鄉。
翁章梁除陪3人現作料理，幫忙煎蛋，也小試身手翻鍋，引起全場驚呼不斷，翁章梁說，選出好的地方首長，公共建設會更完善，今天陪同鄉鎮市長候選人都是民進黨推薦的優秀人才，呼籲在外地的學子，26日一定要回來投票。
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