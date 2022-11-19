文化局長李安妤（左至右）、藝術家許賓香、縣府秘書長陳季媛，展示用許賓香作品「春之頌」及「舊街情事」製作的文創包。（羅浚濱攝）

新竹縣文化局舉辦「新竹縣優秀藝術家薪傳展」邁入第26年，今年邀請在地藝術家許賓香接棒展出「境．域」油畫展，19日在美術館105展廳盛大開展，新竹縣文化基金會與許賓香推出的文創包也亮相登場。

縣長楊文科致詞表示，他從畫冊欣賞許賓香的畫作時，認真究竟是如何堆疊、串連這些色塊，展現想要表現的意境和氣勢，讓他每每看了都很佩服又感動。

楊文科說，許賓香的「境‧域」就是空間和時間的組合，讓賞畫者可透過畫件一窺許賓香所看見的世界和眼界，邀請縣民在12月4日展期結束前，一同到文化局美術館賞畫。

「文化工作很難用效益衡量，但10年、20年甚至30年後，大家就能看到成果！」楊文科並說，他也擔任新竹縣文化基金會董事長，每年編列1千萬元和對外募款推動文化作工作外，不僅要興建總圖書館，也正動興建美術館，要讓新竹縣真正成為文化大縣。

許賓香藝術創作30餘年，曾獲全省美展油畫類第一名及全國油畫展金牌，作品廣受好評，除獲國家美術館典藏外，更代表國家南向政策做藝術交流，今年獲邀到義大利威尼斯雙年展展出。

許賓香說，這次主題「境‧域」展出48件作品，靈感來自她近年走過的足跡，產生新的聯想，作品大多是生活中小物或旅行中的風景角落，特別在疫情期間，希望創作出正能量畫作，鼓舞人心，讓大家走出疫情陰霾。

新竹縣文化基金會選出許賓香2幅作品「春之頌」及「舊街情事」製作成文創包，民眾可前往文化局美術館服務台購買，22日在平台網站PINKOI上架，民眾也可以洽詢新竹縣文化基金會訂購，洽詢專線03-5510201分機239劉小姐。