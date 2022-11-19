台中一名男子擔任友人的司機，去年6月他幫忙載老闆的女友回家時，見對方爛醉坐在後座，竟將人抬到房間脫光對方衣服，女子當下驚醒喊「你不能動我，我是老闆的女人」，但男子已色心大起，性侵得逞；法管審酌他犯後積極和解，家裡有7旬老母要養，二審判緩刑4年，仍可上訴。

根據判決，張姓男子受到擔任公司高級主管的友人雇用擔任司機，去年6月張男駕車載老闆拜訪友人，老闆順道找女友參加友人聚會，同日張男開車載老闆的友返回住處時，見女方已經醉倒，於是將對方抱至3樓房間內床上，褪去女方全身衣物試圖性侵，女方大喊「你不能動我，我是老闆的女人」仍遭性侵。

法官審理後認為，張男於女方強制性交，造成女方身體及心理受創，於法所不容，審酌張男因一時衝動、思慮未周而犯行，違反女方意願之手段亦非激烈暴力行為，犯罪後已積極彌補並女方達成調解並賠償新臺幣17萬元完畢，且家裡有7旬老母要養，依強制性交罪判他2年、緩刑2年，可上訴。

二審法官調查，張男雖曾犯銀行法，被判緩刑4年，但緩刑已期滿且未經撤銷，但也認為一審法官讓張緩刑2年太輕。法官認為，張男有改過向善的可能，且也與女方達成和解，但一審緩刑判決有失當的部分，因此改判張男緩刑4年，可上訴。