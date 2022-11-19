為強化大專院校社團幹部「經營管理力」、「企劃行銷力」與「社團募款力」等知能，並鼓勵青年學子把握就學時期踴躍參與社團以拓展多元興趣及跨界學習，新北市政府青年局今（19日）在新北板橋區農會舉辦第2梯次「我的社團我給力」社團幹部訓練，現場參與同學認真響應，在簡報分享獨特創意，讓人感受到年輕人的十足創造力！

今年總共舉辦兩梯次的幹部訓練，吸引新北市13所大專院校22個社團參加，課程內容分別由致理科技大學休閒遊憩管理系簡玉惠副教授、東吳大學通識教育中心蔡志賢兼任助理教授及度度客群眾募資平台共同創辦人李美宜分享社團管理技巧、活動策劃行銷錦囊密技與募款經驗談，接著進行提案競賽，引導學員在有限時間內將社團目標結合當日所學，構思社團活動企劃並進行提案簡報。參與課程的陳同學表示，從這次的課程學到豐富的社團經營概念，也發現自己在領導社團時的長處與盲點，非常期待日後帶領團隊時能運用到今日所學。

新北市青年局長錢念群指出，社團不只作為青年朋友展現自我、開拓興趣的舞台，更幫助學生們在正向社團活動經驗中，厚實多樣軟硬實力，奠定未來職涯發展基礎。此外，幹部訓練亦提供社團幹部交流平台，促進學員跨校互動，擴展更多元的職涯視野，未來青年局會持續辦理有助促進社團發展活動，鼓勵更多青年響應社團參與，增進本市大專院校青年學子跨校交流。

此外，青年局長期關注青年多元發展，致力促進青年社團發展事務，提供社團多元協助與補助，並推展各式活動與課程鼓勵青年參與社團、促進社團蓬勃發展，希望青年學子透過參與社團開拓興趣的同時也能找到自我價值，發揮正向影響力。更多青年社團資源和活動，請至新北市政府青年局官網與新北市政府青年委員會臉書查詢。