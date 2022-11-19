19日台鋼獵鷹前進高雄澄清湖棒球場為「胞弟」台鋼雄鷹應援，上周末獵鷹開幕主場周「台鋼三兄弟」足球、籃球、棒球齊在籃球場集合。而台鋼雄鷹自上週末開始自辦熱身賽，獵鷹全員受邀到場，特別安排籃球隊總教練劉孟竹與230公分高的洋將「馬爾他巨獸」德古拉搭配雄鷹路易士教練以及林振賢教練開球。本場次由台鋼雄鷹迎戰統一7-ELEVEn獅，可說是有地緣關係與血緣關係之爭。

德古拉在籃球場上時常上演一柱擎天的巨獸之鎚，230公分的他站上投手丘格外震撼，德古拉外號「地瓜」，開賽投出好球，隊友戲稱：「開球比自己比賽還緊張，很怕上演地瓜找地瓜的戲碼。」德古拉幽默的說：「從來沒嘗試過棒球，很特別的經驗，賽前還有看一些投球的影片，希望沒有給大家丟臉。」

而同樣為首次站上棒球舞台上的劉孟竹教練，此次開球擔任主審角色。原本球團安排劉孟竹教練擔任打者，因德古拉從未有棒球投球經驗，安全考量讓孟竹教練擔任主審角色，現場畫面格外有趣。劉孟竹教練表示：「如果有下次，我可以擔任打者，對著外野全壘打牆，看能否打出一支全壘打。」獵鷹球團將會與雄鷹球團討論，再未來雄鷹比賽中一同完成此願望。

雄鷹投手謝葆錡是獵鷹新秀韓杰諭在國立體大的大學同學，上周隨隊到場看自己同學的職業主場處女秀，「上次他也有來看我們獵鷹的比賽，這次換我們來看，雖然還不是正式賽事，但能夠跟同學一起都在台灣的職業運動賽事裡，覺得很開心！我們都要一起加油、努力。」韓杰諭表示。

台鋼雄鷹劉東洋領隊表示：「台鋼橫跨足球、籃球、棒球，上週去獵鷹主場開完一場比賽後，球員自發性說還想再去，我們台鋼三兄弟雖然在不同領域，也都在互相學習，期待之後會有更多的結合、話題。」

除了雙方輪流造訪對方主場外，日後雙方也會有設計聯名商品與主題行銷活動，目前雄鷹亦有商品在鷹SHOP上販售，歡迎大家選購https://ghosthawks.shoplineapp.com